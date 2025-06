Lehullt a lepel Mészáros Lőrinc és Matolcsy Ádám kapcsolatáról

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Az MBH Bank betársult be a Matolcsy György volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám kezében lévő Magyar Strat-Alfa Zrt.-be – írja a hvg.hu . A Mészéros Lőrinc többségi tulajdonában lévő hitelintézet felerészben lett tulajdonos, emellett 85 millió eurós – azaz jelenlegi árfolyamon közel 30 milliárd forintos – hitelkeret erejéig finanszírozza azt. Ebből 2024 végére 22 milliárdnyi hosszú lejáratú hitelt hívott le.

