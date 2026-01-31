Lehúzza a rolót az egyik hazai kaszinó

A nyíregyházi Onyx Casino január 31-én reggel 7 órakor bezárt, és 12 éves története véget ért – írta meg a Sportfortuna.com. A debreceni Grand Casino pedig január 31. és február 13. között ideiglenesen zárva tart, csak február 13-án 9 órakor nyit ki, immár az LVC Diamond Kft. üzemeltetésében.

Az LVC Diamond Kft. a Las Vegas Casino Zrt. alá tartozik, aminek Garancsi István és Habony Árpád a tulajdonosa. A cég tavaly szeptemberben kapta meg az engedélyt, hogy megnyissa új online kaszinóját, az xcasino.hu-t. Ez a harmadik olyan magyar online kaszinó, ami az LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető Kft. tulajdonában áll. Ez a cég üzemelteti a budapesti Las Vegas Casino nevű játéktermeket és az öt budapesti kaszinót, amikre 2056-ig adott koncessziót a kormány a cégnek.