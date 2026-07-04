Leleplezés a BBC-től: gyermekekkel szembeni szexuális erőszakot reklámozhatott az Insta

Mindössze pár száz forintnak megfelelő összegért lehetett hozzájutni illegális videós tartalmakhoz a Metához tartozó, világszerte milliárdok által használt Instagram felületén, elsősorban indiai felhasználóknak – közölte saját információira hivatkozva a BBC.

A portál arról írt, hogy a BBC World Service által azonosított reklámok olyan kifejezéseket használtak, mint a

„megerőszakolós videó” és

„gyermekvideó”.

A hirdetésekre kattintó felhasználókat pedig a Telegram üzenetküldő alkalmazás csatornáira irányították át.

Ezeken a csatornákon az illegális anyagokat már mindössze 99 rúpiáért (körülbelül 430 forintért) meg lehetett vásárolni.

Máris jöhet a felelősségre vonás

Néhány órával a vizsgálat nyilvánosságra hozatala után az indiai kormány bejelentette, hogy a hirdetések miatt beidézte az Instagram anyavállalata, a Meta képviselőit.

Az Instagramon megjelenő hirdetések kizárólag a platform moderációs technológiájának előzetes jóváhagyása után kerülhetnek ki az oldalra.

Ennek ellenére, amikor a BBC bejelentette az egyik érintett hirdetést az Instagramnak, a közösségimédia-platform 24 órával később azt a választ adta, hogy a bejegyzés nem sérti a „közösségi irányelveit”.