Lemondott a Washington Post ügyvezető igazgatója

A szakszervezet szerint már ideje volt Will Lewis lemondásának, most Jeff Bezost kérték meg, hogy vegye vissza a kirúgott újságírókat, vagy adja el a lapot.

A tömeges leépítés után lemondott a Washington Post ügyvezető igazgatója és kiadója, Will Lewis – írja a Reuters. A helyét megbízott ügyvezetőként Jeff D'Onofrio, a lap pénzügyi vezetője veszi át.

A Wall Street Journal korábbi kiadóját, és a Dow Jones korábbi ügyvezetőjét 2023-ban nevezték ki a lap élére, miután a kiadó súlyos pénzügyi veszteségeket könyvelhetett el.

A dolgozókat tömörítő szakszervezet szerint időszerű volt Lewis lemondása. Néhány nappal korábban a dolgozók egyharmadát rúgta ki a vezetés, 300 újságíró veszítette el az állását. Ráadásul a lap több százezer feliratkozót vesztett, miután a véleményrovat libertárius hangsúlyt kapott, és egyik jelöltet sem támogatták a legutóbbi elnökválasztás előtt. A szakszervezet arra kérte Jeff Bezost, a lap tulajdonosát, hogy vonja vissza az elbocsátásokat, vagy adja el a lapot.

