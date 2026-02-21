3p

Lengyel logisztikai központtal bővíti portfólióját az Appeninn

mfor.hu

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. a társaság 100 százalékos tulajdonában álló lengyel leányvállalatán keresztül megvásárolta a lengyelországi Tarnówban található Goodyear logisztikai központot – közölte az ingatlanbefektetési társaság pénteken az MTI-vel .

Tájékoztatásuk szerint a tranzakció során az Appeninn Project-TRNW sp. z o.o. 100 százalékos tulajdonrészt szerzett a három ütemben fejlesztett, összesen 56 343 négyzetméter nettó bérbeadható területtel rendelkező logisztikai központban.

Az ingatlant a Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. bérli hosszú távú – hosszabbítási opciót is tartalmazó – kizárólagos szerződéssel. A központ elhelyezkedése kiváló, a Goodyear egyik legnagyobb európai gumiabroncsgyártó üzemének vonzáskörzetében, a lengyel A4-es autópálya közvetlen közelében található, amely egyben a régió egyik legfontosabb kelet-nyugati közlekedési folyosója.

A logisztikai központ megvásárlása az Appeninn második lengyelországi befektetése, a varsói Wiśniowy Business Park irodaház-komplexumának 2023-as akvizícióját követően – írták a közleményben.

Szűcs Györgyi, az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta, ezzel az akvizícióval egy minőségi, stabil cash-flow-t biztosító eszközzel bővítik régiós portfóliójukat.

Külföldön terjeszkednek
Külföldön terjeszkednek
Fotó: appeninn.hu

A tranzakció fontos mérföldkő diverzifikációs stratégiájukban, mert egyaránt erősíti nemzetközi jelenlétüket, és az ingatlanportfólió hosszú távú jövedelemtermelő képességét. Korábban közölt adatok szerint az Appeninn bérbeadásból származó bevétele 10,797 millió eurót, adózott eredménye pedig 3,419 millió eurót tett ki 2025 első fél évében, előbbi 1,018 millió euróval, utóbbi 3,612 millió euróval maradt el az előző év azonos időszakában mért értéktől.

A cégcsoport bérbeadási bevételeinek 32 százaléka a lengyel, 68 százaléka a magyar piacról származott. A társaság ingatlanportfóliója irodákból, kiskereskedelmi, valamint logisztikai ingatlanokból áll, a befektetésre tartott ingatlanok értéke 168,91 millió euró volt a tavalyi első fél év végén.

Tavaly az első fél évben a Lengyelországból származó bérleti díjbevételek 3,453 millió eurót értek el, ami éves szinten több mint 20 százalékos csökkenés. A magyarországi bérbeadási bevételek 7,344 millió eurót tettek ki, így a magyar eszközök bérbeadási bevétele 3 százalékkal nőtt.

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működő Appeninn Nyrt. részvényeit a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában jegyzik, az elmúlt egy évben a társaság részvényeivel 650 forint és 1080 forint között kereskedtek.

