Lesújtó számok, egyre jobban küszködnek a magyar kkv-k

A hitelbiztosító szerint a romló fizetési fegyelem és a bizonytalan gazdasági környezet egyre nagyobb kihívás a kkv-k számára. A vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül a ki nem fizetett tartozásokra vezethető vissza – tették hozzá.

Tavaly több mint 14 ezer fizetésképtelenségi eljárás indult Magyarországon, ami kiemelkedően magas a régiós országok között. A fizetési fegyelem különösen az építőiparban, a kereskedelemben és a szolgáltató szektorban „sérülékeny”

- ismerteti a Coface.

A közleményben kifejtik: a magyar kkv-k jelentős része halasztott fizetéssel dolgozik, miközben korlátozott információval rendelkezik az üzleti partnereik pénzügyi helyzetéről. A kisvállalatok eszközeinek átlagosan közel 40 százalékát a vevőkövetelések teszik ki, így egy-egy késedelmes vagy elmaradó kifizetés közvetlenül veszélyeztetheti működésük finanszírozását.

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A közlemény idézi Póka Valentin országigazgatót, aki rámutatott: nem lehet teljesen elkerülni a kockázatokat, azonban versenyelőnyt jelent a cégeknek, amennyiben megfelelő információkkal rendelkeznek leendő üzleti partnereikről, új piacokról vagy üzleti lehetőségekről.

Hozzátették: a kisebb vállalkozások körében továbbra is alacsony az elterjedtsége a kereskedelmi hitelbiztosításnak, pedig a szolgáltatás nemcsak a nemfizetések elleni védelmet kínálja, hanem partnerkockázati adatokat, hitellimit-javaslatokat és folyamatos monitoringot is biztosít a cégek számára.