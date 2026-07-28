Leszállt a NAV Balásy Gyula cégeiről

Ezzel a teljes Balásy-csoportról leszállt az adóhatóság. A New Land Media Kft. és a Lounge Event Kft. esetében az eljárást már korábban leállították.
A Balásy-csoport vállalatai ellen a Tisza Párt győzelme és a kormányváltás után indultak el a végrehajtások. A cégek az Orbán-kormány kommunikációs és rendezvényszervezési megbízásait látták el. A New Land Media és a Lounge Design az állami reklámkampányokat vitte véghez, a Lounge Event pedig az állami rendezvényeket bonyolította le.
A korábbi kormány idején a Nemzeti Kommunikációs Hivatal két, egyenként nettó 75 milliárd forintos keretmegállapodást kötött a cégcsoporttal kommunikációs, médiavásárlási és rendezvényszervezési feladatokra. A Tisza-kormány július közepén mindkét, összesen 150 milliárd forintos keretszerződést felmondta, így azok terhére már nem lehet újabb megrendelést vagy kifizetést teljesíteni – emlékeztet a HVG.
Balásy az áprilisi választás után felajánlotta cégeit az államnak, melyek értékét 80 milliárd forintra tartotta. Magyar Péter először közölte, hogy az állam nem veszi át a vállalkozásokat, később azonban elkezdődött azok átvilágítása.
A cégek nettó eszközértéke nagyjából 55-60 milliárd forint lehet, bankszámláikon 26 milliárd forint van. Ezeket a számlákat először zárolták, arra hivatkozva, hogy meggátolják a NER-es vagyonmenekítést. Később ezt feloldották, hogy Balásy cégei rendezhessék a tartozásaikat.
A tartozások rendezése miatt hagyhatta abba a végrehajtásokat a NAV.