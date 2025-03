Leváltották a GKI vezérét – már meg is van az utódja?

Az Mfor úgy értesült, hogy már meg is van Molnár utódja, aki nem más, mint Beck Márton, aki 2020 novemberétől a Mátraholding Zrt. vezérigazgató-helyettese. Emellett egy, főtevékenységként üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadással foglalkozó kft., a 2022 augusztusában alapított BlackSand egyszemélyes tulajdonosa.

Molnár László megbízatását hétfőn vonták vissza, s az Mfor értesülései szerint kedden már ki is nevezhetik Beck Mártont, aki 2020 novemberétől a Mátraholding Zrt. vezérigazgató-helyettese.

