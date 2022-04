Levelet írtak a bedőlt italforgalmazó miatt a borászok – ezt kérik Palkovics Lászlótól

Az IT szakértelmen túl: expert közvetítés és NERDMATION!

Az IT szakemberek iránti kereslet most már évtizedek óta meghaladja a minőségi piaci kínálatot. Azon túlmenően, hogy a hiányzó munkaerő mennyiségileg is jelentősen növekszik, a valódi szaktudással és tapasztalattal rendelkező szakemberek az elmúlt években már sok esetben elérhetetlenné váltak több piaci szereplő számára is. Márpedig a cégek fejlődésének egyik kulcspontja az informatikai fejlesztés, vagyis ha ezen a területen a megoldás nem biztosított, az adott vállalat számára nem lehetséges az előrelépés.