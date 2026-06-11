Lezárta a tárgyalásokat a Mol a NIS felvásárlásáról

A Mol sikeresen lezárta a tárgyalásokat a szerb állammal a Naftna Industrija Srbije a.d. („NIS”) többségi

részesedésének megvásárlása ügyében megkötendő részvényes megállapodásról – írja közleményében a Budapesti Értéktőzsde. Az eladóval és az érintett hatóságokkal tovább folytatódnak az egyeztetések a tranzakció véglegesítése érdekében.

Mint arról az Mfor is beszámolt, a Mol szombaton hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) a tárgyalások folytatására.

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Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná az 56,15 százalékos részesedést. Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.