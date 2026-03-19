2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Vállalatok Hernádi Zsolt Mol Olaj

Lezárult az eljárás, fellélegezhet Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója

mfor.hu

Lezárult a Hernádi Zsolt ügyében indított úgynevezett megfeleltetési eljárás – közölte a Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Az Európai Unió szabályainak megfelelően vizsgálni kell, hogy egy másik tagországban hozott ítélet megfeleltethető-e a magyarországi jogszabályokkal és az EU alapvető jogrendszerében foglaltakkal.

A Fővárosi Törvényszék március 18-án meghozott jogerős végzésével döntött arról, hogy Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója ellen a horvát bíróságok által jogerősen meghozott elítélő határozatokat Magyarország nem veszi figyelembe és nem ismeri el.

A Törvényszék döntésének indokolása részletesen kitér azokra a jogsértésekre, amelyek elkövetésével Hernádi Zsolt alapvető emberi jogai súlyosan sérültek ezekben a horvátországi eljárásokban. Különösen is és részletesen kiemelve a pártatlan és tisztességes eljáráshoz való alapvető emberi jogok sérelmét és a védelem lehetőségeinek súlyos korlátozását.

Az ICSID és UNCITRAL Választottbíróságok azon megállapítása után, hogy a korrupció nem volt bizonyított, illetve az INTERPOL körözést megszüntető döntése után a mai bírósági döntés egy újabb jelentős mérföldkő az elnök-vezérigazgatót, illetve a MOL-t Horvátország részéről ért jogszerűtlenségek hosszú sorának orvoslásában – írta a kibocsátó a BÉT honlapján.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168