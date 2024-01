Szoboszlai edzőjének távozása a befektetőknek is komoly fejfájást jelent

Jürgen Klopp bejelentése egyből pénzpiaci spekulációkhoz vezetett.

Sok kérdést hagy a Liverpool jövőjével kapcsolatban a sikerdző bejelentett távozása. Fotó: VCG

A Liverpool tulajdonosa a Fenway Sports Group, a John Henry által alapított amerikai konglomerátum, amelynek égisze alatt a Major League Baseball Boston Red Sox, a National Hockey League Pittsburgh Penguins és a NASCAR RFK Racing is működik.

Klopp 2015 októberében váltotta Brendan Rodgerst a csapat élén, amikor a Liverpool a Premier League 10. helyén állt. A következő évben Klopp első teljes szezonjában a negyedik helyre vezette a klubot.

Azóta a csapat szülővárosában kultikus figurává vált.

A díjak számát tekintve a Liverpool az angol labdarúgás legsikeresebb klubja, 132 éves története során 68 trófeát nyert.

Klopp utódját még nem jelentették be. A Liverpool jelenleg 17 mérkőzéssel a vége előtt vezeti a Premier League tabelláját, és a hét elején bebiztosította helyét a Carabao-kupa február 25-i, Chelsea elleni döntőjében. Vasárnap az FA-kupa negyedik fordulójában a Norwich Cityvel találkoznak.

A klub tulajdonosai a CNBC okfejtése nyomán azért is aggódhatnak, mert a Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató klubnak a sikeredző távozásával elbizonytalanodhat a jövője. Ezzel egyúttal a Liverpool vezetésének is el kell gondolkodnia, milyen szponzori szerződéseket tud kötni a közeljövőben.