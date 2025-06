Logózott naptej és úszógumi – Balásy Gyula cége furcsaságokat szállít az Alapjogokért Központnak

A K-Monitor Facebook oldalán tette közzé, hogy a 650 milliós CPAC-szerződésen kívül Balásy Gyuláknaak 2025-ben még három futó keretszerződésük van az Alapjogokért Központtal.

Mint írták, a New Land Média egy külön, 72 milliós szerződés keretében gondoskodik az Alapjogokért Központ és kutatói online ügynökségi tevékenységéről – a magyarázat szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyes influenszerek és az Alapjogokért Központ közösségi médiás csatornáit futtatják. A K-Monitor kiemelte, a 72 milliós keretösszeg alapesetben nem tartalmazza magát a tartalomgyártást (bár ebben is adhat a New Land Media tanácsot), csak az online kampányok menedzselését és a hirdetések futtatását.

Emellett egy 80 milliós nyomdai termékekre szállítására vonatkozó szerződés is van a Balásy-cég és az Alapjogokért Központ között.

A legizgalmasabbnak az a 100 milliós tétel tűnik azonban, amelyet az Alapjogokért Központ logózott reklámajándékokra fordít, a listán szerepel például 2000 titokzokni, 1000 flakon naptej, 600 úszógumi, 400 kupak, 350 üveggyertya és ugyanennyi kézműves szappan is.