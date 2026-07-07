Ma már munkába álltak a közmédia új, ideiglenes vezetői

Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, valamint a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen – közölte az MTVA-val.

Mint írták, Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban, Bodacz Balázs a hírigazgatóságét felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, Teszáry Sára a PR és marketing osztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el.

Az átmeneti időszak lezárását a közmédia későbbi végleges vezetőjének nyílt pályázati eljárásban, a társadalmi és szakmai egyeztetést követően történik meg – áll a közleményben.

(MTI)