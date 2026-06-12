Madarat lehet fogatni Mészáros Lőrinccel

Több mint 250 madáreltérítő eszközt telepített nagyfeszültségű hálózataira az Opus Titász Zrt. a madarak védelme érdekében, hogy azok repülés közben időben észleljék a vezetékeket – áll a társaság lapunknak küldött közleményében.

A madáreltérítő berendezéseket a Túrkeve-Karcag és a Szarvas térségében működő nagyfeszültségű vezetékekre szerelték fel a Hortobágyi Nemzeti Park szakembereinek jelzése alapján, drónok bevonásával – ismertették.

Hogy rá ne repüljenek

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A közlemény szerint a BirdMark típusú madáreltérítő eszköz egy könnyű, időjárásálló műanyag szerkezet, amit közvetlenül a vezetékre rögzítenek. Nagyméretű sziluettje révén a madarak már távolról is észlelhetik, a szél hatására kialakuló lengő mozgása pedig dinamikus vizuális jelzést ad. Foszforeszkáló felülete nappal elnyeli a fényt, majd alkonyat után még órákon át halványan világít, ezzel tovább javítva a vezetékek láthatóságát. Az eszköz további előnye a közlemény szerint, hogy nem igényel elektromos tápellátást, kis tömege miatt pedig nem terheli jelentősen a vezetékeket.

A társaság hangsúlyozta: az áramütések és a vezetékekkel történő ütközések évente számos madárbalesetet okoznak és az áramszolgáltatás biztonságát is veszélyeztethetik.

Az Opus Titász Zrt. madárvédelmi programjában 2025-ben 283 millió forintot fordított madárvédelmi célokra, az idei év első negyedévében pedig 191 madárvédelmi beavatkozást hajtottak végre.