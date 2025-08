Magántőkealapokból von be forrást a 4iG – közel százmilliárdos üzletet kötöttek

Stratégiai jelentőségű tőkebevonásról született döntés a 4iG Csoport űr- és védelmi ipari holdingvállalatának fejlesztési és befektetési terveinek megvalósítása érdekében. Az iG TECH Capital Befektetési Alapkezelő Zrt. – amely Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnökének és főrészvényesének érdekeltségébe tartozik – kezelésében lévő iG TECH II. és iG TECH III. Magántőkealapok – a Felek által aláírt Befektetési Keretszerződés alapján – két lépésben, augusztusban és várhatóan szeptember végéig összesen közel 96 milliárd forint értékű tőkeemelést hajtanak végre a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt.-ben (4iG SDT Zrt.). A kétlépcsős tőkeemelés révén a magántőkealapok maximum 49 százalékos tulajdonrészt szerezhetnek a társaságban.

A tranzakció alapját a 4iG SDT Zrt. és – a jelenleg a portfoliójába tartozó – leányvállalatainak nettó 1,37 milliárd euró – mai árfolyamon több mint 548 milliárd forint – értékű szerződés- és megrendelésállománya (backlog), valamint a következő évekre vonatkozó üzleti tervek adják. Fontos kiemelni, hogy az értékelést és a tőkeemelést megalapozó szerződésállomány nem tartalmazza az N7 Defence Zrt. portfólióját, mivel az akvizíciós folyamat még nem zárult le, így a társaság jelenleg nem tartozik a 4iG SDT Zrt. konszolidációs körébe. Az űr- és védelmi iparágak sajátosságaiból fakadóan ezek a megrendelések többéves fejlesztési és szállítási ciklusokra épülnek, így a backlog különösen fontos mutatója a vállalat hosszú távú üzleti stabilitásának és növekedési kilátásainak, emellett megalapozzák a forrásbevonás stratégiai célkitűzéseit is.

A forrásbevonás meghatározott célja, hogy megerősítse a 4iG SDT Zrt. pénzügyi hátterét a HUSAT műholdprogram következő mérföldköveinek eléréséhez, a martonvásári REMTECH gyár termelési tevékenységének bővítéséhez, a földi állomások kiépítéséhez, valamint az adatfeldolgozási rendszerek továbbfejlesztéséhez. A tőkeemelések emellett lehetőséget teremtenek arra, hogy a 4iG SDT Zrt. a hazai és nemzetközi védelmi iparban további célzott befektetéseket, akvizíciókat és stratégiai projekteket valósítson meg, amelyek közvetett módon hozzájárulhatnak a magyar hadiipar verseny- és exportképességének megerősítéséhez, különösen a civil és katonai repüléstechnológia, az autonóm rendszerek fejlesztése, a fegyver- és lőszergyártás, a fegyverfejlesztés, az intelligens szárazföldi mobilitási rendszerek, valamint a védelmi iparhoz kapcsolódó digitalizációs megoldások területén.

„A most bejelentett tőkeemelés stabil pénzügyi hátteret biztosít a 4iG SDT számára, hogy hatékonyan reagáljon az űr- és védelmi iparág hazai és nemzetközi szinten is dinamikusan bővülő keresletére. A nemzetközi geopolitikai környezet változásai, a NATO-tagállamok növekvő védelmi költései, valamint az űripar technológiai és üzleti modelljének átalakulása egyaránt azt mutatják, hogy ezek a szektorok az elkövetkező 10–15 évben is jelentős növekedési pályán maradnak.

A forrásbevonás lehetőséget teremt arra, hogy tovább építsük az elmúlt években célzottan fejlesztett technológiai és iparági kompetenciáinkat. Az eddigi stratégiai megállapodások és nemzetközi tárgyalásaink pedig alátámasztják a vállalat nemzetközi színtéren betöltött szerepének erősödését. Büszke vagyok arra, hogy az űr- és védelmi ipari szegmens alig három év alatt a 4iG Csoport legdinamikusabban fejlődő területévé vált. A mostani tranzakcióval olyan növekedési pálya alapjait teremtjük meg, amely rövid időn belül a cégcsoport legjelentősebb üzletágává emelheti az űr- és védelmi ipart.” – hangsúlyozta Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke.

A 4iG SDT célja, hogy globális szolgáltatásokat nyújtó és a nemzetközi piacokon is jelen lévő szereplővé váljon olyan területeken, mint a műholdgyártás és ‑üzemeltetés, a dróngyártás, a drónvédelem, valamint a klasszikus és digitális védelmi ipari megoldások. A vállalat az elmúlt években stratégiai együttműködéseket alakított ki az iparág meghatározó nemzetközi szereplőivel, köztük a Rheinmetall-lal, az EDGE Group-pal, az L3Harris Technologies-zal, az Axiom Space-szel, az Azercosmosszal, valamint a kazah KGS-sel, melyek biztosítják a nemzetközi standardoknak megfelelő működést, különös tekintettel a NATO keretrendszerére.

A mostani tőkeemelés nem csupán a fejlesztések finanszírozását biztosítja, hanem mérföldkő a 4iG Csoport azon törekvéseiben is, hogy a régiós piacokon is versenyképes, integrált űr- és védelmi ipari vállalatcsoportot építsen fel. A cégcsoport az innovatív technológiák és a hagyományos hadiipari képességek együttes fejlesztésével hosszú távon is hozzájárulhat a nemzetgazdaság versenyképességéhez és Magyarország védelmi szuverenitásának, illetve ellátásbiztonságának erősítéséhez.