Magyar autógyártás: a Mercedes és az Audi is aggasztó jeleket mutat

Ha a hazai makrogazdasági folyamatokat nézzük, akkor elvileg semmi rendkívüli nincs az Audi Hungaria és a Mercedes-Benz eredményében, hiszen a két német óriás az ipari termelés gyengélkedését igazolta vissza a 2024-es beszámolójában. Ugyanakkor elvileg alakulhattak volna máshogy is a folyamatok, hiszen jelentős fejlesztéseket eszközöltek a vállalatok az elmúlt években, ami a Mercedes-gyár esetén a befektetett eszközök jelentős növekedésében megmutatkozott. Így ezeknek a termelőkapacitásoknak az üzembe helyezése akár nagyobb árbevételt is eredményezhetett volna.

Hogy ez nem valósult meg, abban biztosan szerepet játszott a gyenge európai konjunktúra és a kínai versenytársak előretörése is.

A nehéz év ellenére is sikerült több autót gyártani Győrben

Fotó: Audi

Kevesebb autót gyártott Kecskeméten a Mercedes

Igaz, az üzleti környezetre immár évek óta lehet panasza a vállalatoknak, hiszen korábban a félvezetők (chipek) hiánya miatt akadozott a gyárakban a termelés, míg 2023-ban már nemzetközi konjunktúra vált kedvezőtlenné. Ennek ellenére a Mercedes a magyarországi termelését növelni tudta a korábbi két évben, hiszen 2022-ben 150 ezer darab jármű készült, majd 2023-ban 174 ezer darab.

Ehhez képest kifejezetten aggasztónak tűnik, hogy 2024-ben csak 146 ezer autót gyártottak Kecskeméten.

A termelés visszaesése a vállalat eredményében is tükröződött, hiszen a cég árbevétele, mely döntően exportbevétel, nagyjából 900 millió euróval zuhant. Ez nem csak nominálisan, de százalékosan is igen nagy volt, hiszen az egy évvel korábbi 5,075 milliárdról csökkent 4,171 milliárd euróra, ami közel 20 százalékos visszaesést jelent.

Egy ilyen mértékű forgalomcsökkenés természetesen a vállalat eredményességét is érzékenyen visszavetette. Az adózás előtti eredmény a 2023-as 102,9 millióról 62,7 millióra csökkent. A vállalatot 5 millió euró adófizetési kötelezettség terhelte, így a nettó eredménye 57,6 millió eurót tett ki. Ez a nagyjából 8 százalékos adóteher igen kedvezőnek tekinthető, hiszen bőven elmarad az úgynevezett globális minimumadó mértékétől. Nem véletlenül jelezte a vállalat a jelentéshez csatolt kiegészítő mellékletben, hogy „Mivel a Társaság nemzetközi cégcsoport tagja, ezért mentesül a globális minimumadó kalkuláció alól, így a Társaságnak kiegészítőadó-többlet fizetési kötelezettsége ilyen jogcímen 2024-ben nem keletkezett.”

A cég az idei nyereséget is Magyarországon hagyta, és a beszámoló szerint nem fizetik ki az anyavállalat felé osztalék formájában.

A vállalat tavalyi beszámolóját feldolgozó írásunkban megjegyeztük, hogy a Mercedes-Benz itteni jelenléte gazdasági sikertörténetnek tekinthető, amihez a magyar adófizetők 55 milliárd forinttal járultak hozzá. A társaság friss beszámolója szerint egy 2023 októberében kötött támogatási szerződés alapján a Mercedes-Benz tavaly 9,4 milliárd forintnyi állami támogatást hívott le.

Az Audit is megérintette a gyenge konjunktúra

Az Audi Hungaria forgalma is visszaesett, ám a győri vállalatnál ez kisebb mértékű volt. Eközben az itt gyártott járművek száma is növekedett. Ám, ahogy a versenytársak ez a társaság sem tudott csodát tenni, a gyenge nemzetközi konjunktúra számukra is komoly nehézséget jelentett.

Emiatt a vállalat árbevétele az egy évvel korábbi 9,1 milliárd euróról 8,6 milliárdra esett vissza. A belföldi értékesítés az Audi esetén is minimális, így a forgalom alakulása egyértelműen az anyavállalat és a német gazdaság pozícióit tükrözi elsősorban.

Az adózás előtti eredmény az egy évvel korábbi 380 millió euróhoz képest 336 millió euróra esett vissza. Az Audi esetében ezt a profitot egészen minimális adóteher csökkenti csak, hiszen 12 millió az ilyen jellegű teher. Igaz, 20 millió euróval csökkentette az adózott eredményt, ennyit számoltak ugyanis el halasztott adókülönbözetre. Az adózott eredmény így a 2023-as 354 millió euróval szemben 304 millió lett tavaly. Ezt a vállalati beszámoló szerint eredménytartalékba helyezték és nem utalták haza az anyacégnek.

A társaság egy évvel korábbi beszámolója szerint történelmi csúcsot ért el 2023-ban 177 775 darab jármű gyártásával, amit tavaly sikerült túlszárnyalni. Igaz csak kis mennyiségben haladták ezt meg, elsősorban az uniós piacokon kifejezetten jól teljesítő Cupra márka révén. 2024-ben gyártási darabszám 179 710 darab járműre növekedett.