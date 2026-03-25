Vállalatok 4iG Hadügy, védelem, honvédelem Törökország Jászai Gellért

Magyar gyártóbázis kialakításáról is tárgyalt Jászai Gellért a török védelmi ipar szereplőivel

A harcjárművek torony- és fegyverrendszerei, pilóta nélküli eszközök, digitalizáció és kézifegyvergyártás területén vizsgálták az együttműködési lehetőségeket.

Ankarában folytatott magas szintű egyeztetéseket Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. vezetőségével – köztük Sárhegyi István elnök-vezérigazgatóval – közösen, Haluk Görgün professzor, a törökVédelmi Iparért Felelős Elnökség (SSB) vezetőjének meghívására, derül ki a cég közleményéből. 

Az SSB a török állam kulcsintézménye, amely a védelmi ipari fejlesztések stratégiai irányításáért, a beszerzési programok koordinációjáért és a nemzetközi ipari együttműködések előmozdításáért felel.

A török fél szervezésében a magyar delegáció hat meghatározó védelmi ipari vállalat képviselőivel folytatott tárgyalásokat, amelyek célja a kétoldalú együttműködés további erősítése volt. Kiemelt jelentőséggel bírt a Nurol Makina vezetésével folytatott egyeztetés, amely a korábban bejelentett Gidrán programhoz kapcsolódó együttműködésre, valamint a Rábával közös gyártásfejlesztési és ipari integrációs tervek előrehaladására fókuszált.

A delegáció emellett tárgyalt az Aselsan, az Alp Aviation, az MKE, az STM és a Baykar Technologies képviselőivel is. Ezek a vállalatok a török védelmi ipar meghatározó szereplői, többek között elektronikai és szenzortechnológiai rendszerek, repülőgépipari gyártás, haditechnikai eszközök és UAV-k fejlesztése területén.

Az egyeztetések során a felek a harcjárművek torony- és fegyverrendszerei, pilóta nélküli eszközök, digitalizáció és kézifegyvergyártás területén vizsgálták az együttműködési lehetőségeket, különös tekintettel a magyarországi gyártóbázis kialakítására és a kapacitások bővítésére, az európai piaci igények kiszolgálása érdekében.

„A 4iG Csoport elkötelezett a magyar-török védelmi ipari partnerség további erősítése mellett, amely nemcsak a kétoldalú ipari együttműködést mélyíti, hanem hozzájárul az európai védelmi képességek és ipari kapacitások fejlesztéséhez, valamint a regionális ellátási láncok megerősítéséhez is”, idézte a közlemény Jászai Gellértet.

Nagy előrelépés: megvan az amerikai engedély a Mol részére

Rendkívüli bejelentést tett a Mol. 

Jön az első hibrid geotermikus rendszer hazánkban

A beruházás a Bács-Kiskun vármegyei Zsana és Kiskunhalas térségében kezdődik. 

Rakétázik a revolut, és nem áll le eztán sem – erre fókuszálnak

Rakétázik a Revolut, és nem áll le eztán sem – erre fókuszálnak

Távozik a CIB Bank vezetője

Húsvét után 5+5 millió forint ütheti a cukrászdák markát

Az Orlen egyes kútjai furcsán korlátozzák a tankolást

Megállt az idő? Haladékot kaptak a cégek, de hibáznak, ha hátradőlnek – Klasszis Podcast

Megállt az idő? Haladékot kaptak a cégek, de nagyot hibázik, aki hátradől – Klasszis Podcast

Fordulat a munkaerőpiacon – mostanra ez vált a siker kulcsává?

