Magyar nyelvű hírszolgáltatást indít a BBC

A lengyel platform mintájára.

A BBC hivatalosan is megerősítette pénteken, hogy magyar nyelvű hírszolgáltatás indítását tervezi – jelentette a Média1. A szolgáltatás hasonló lesz, mint a BBC News Polska.

A brit közmédia tájékoztatása szerint a terv egy, a magyar nyelvet beszélő közönségnek szóló pilot program, amely a nemrég sikeresen elindított BBC News Polska mintájára épül. A szakmai portál megkeresésére küldött válaszban a médiavállalat sajtószóvivője úgy fogalmazott:

A BBC World Service ambiciózus tervekkel rendelkezik, hogy független és pártatlan híreket juttasson el a világ még több emberéhez és még több nyelven. A BBC News Polska, a lengyel nyelvű kínálatunk sikeres indulását követően hasonló pilotot tervezünk a magyarul beszélő közönség számára.

