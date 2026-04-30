1p
Vállalatok Magyar Péter

Magyar Péter lemondott saját cége éléről

mfor.hu

Összeférhetetlenség miatt lépett a leendő kormányfő. 

A hvg.hu írt arról, hogy Magyar Péternek le kell mondania a teljes egészében az ő tulajdonában lévő LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. vezérigazgatói pozíciójáról, mivel az összeférhetetlenségről szóló törvény szerint kormánytag nem tölthet be más kereső foglalkozást – néhány kivételtől eltekintve – és nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője.

Ezután a leendő miniszterelnök a Facebookon reagált:

Köszönöm az aggodalmat, már lemondtam erről a pozíciomról is. Ez rövidesen megjelenik a cégnyilvántartásban – írta egy kommentben Magyar Péter.

Ahogy arra a lap is emlékeztet, a Tisza elnöke mintegy két éve vásárolta ki a többi tulajdonost a cégből. 2023-ban 11,4 milliós értékesítésből származó nettó bevétel mellett 324 ezres adózott eredményt könyvelt el, 2024-ben pedig bevételét megháromszorozta, 36 millióra növelte, profitját pedig több mint 51-szeresére, 16,7 millió forintra növelte.

Leállíttatná a CATL-beruházás kisajátításait a Tisza Debrecenben

Újabb fordulat jöhet a debreceni akkugyár ügyében.

Új szolgáltatást vezetett be az Uber

Csütörtöktől az Uber alkalmazáson keresztül Budapesten is elérhetővé válik az Uber Futár, amellyel a felhasználók gyorsan, egyszerűen és a hagyományos taxi tarifánál akár kedvezőbb áron küldhetnek csomagokat a városon belül. Az új szolgáltatás hatékony alternatívát kínál a hosszadalmas postai sorban állással vagy a napokkal korábban lefoglalt futárrendeléssel szemben.

Fellélegezhetnek az OTP ügyfelei

Az OTP Bank számos népszerű szolgáltatását teszi díjmentessé, valamint bővíti a kedvező feltételeket igénybe vevők körét. A Bank a KSH által mért 2025. évi 4,4 százalékos inflációnál alacsonyabb mértékben módosítja díjait: a lakossági számlavezetéshez kapcsolódó díjbevételek 3,6 százalékkal nőnek. Ez egy tipikus lakossági ügyfél esetében átlagosan havi 100 forintnál kisebb többletköltséget jelent. A most és a közelmúltban bevezetett, illetve véglegessé tett kedvezmények ugyanakkor átlagosan kompenzálják a díjemelés hatását a lakossági ügyfelek számára.

Mindenki ezt issza? Vérszemet kapott a gyártó, annyira fogy a kóla

Az egész világ nyakalja ezt az üdítőt nem semmi a globális eladási volumen.

Kapitulált az orosz bank, de ez se segített a bankpiacon

Feladták a régiót Ukrajna miatt.

MBH Bank: közel harmadával romlott az első negyedévben a hitelintézeti szektor

2026 első negyedévében az előzetes adatok alapján 131 milliárd forint adózott eredményt jelentett a hitelintézeti szektor, amely a tavalyi év azonos időszakának 179 milliárd forintos nyereségéhez képest 27 százalékos romlás – közölte MBH Bank elemzési centruma havi ágazati kitekintőjében kedden az MTI-vel.

Rekordnyereséget ért el a Gránit Bank

A Gránit Bank eredménytartalékba helyezi a 2025-ben elért rekordmértékű, egyedi szinten 19,2 milliárd forintos adózás utáni eredményét a közgyűlés döntése – közölte a társaság kedden az MTI-vel.

Keszthelyi Erik: Át kell gondolni az extraprofitadó kivezetését

A Hungarikum Alkusz Csoport III. exkluzív sajtótájékoztatója keretében értékelte a magyar biztosítási szektor eredményeit, kihívásait, és ismertette azokat a stratégiai lépéseket, amelyeket az alkuszcégcsoport tett az elmúlt években a fenntartható jövő biztosítása érdekében.

A Richtert nem kellett megkérni az MCC osztalékának elhalaszásáról, magától ajánlotta fel

A Richter hajlandó segíteni az új kormányt azzal, hogy elhalasztják az osztalékfizetést a Matthias Corvinus Collegium (MCC) felé. 

