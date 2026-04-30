Magyar Péter lemondott saját cége éléről

A hvg.hu írt arról, hogy Magyar Péternek le kell mondania a teljes egészében az ő tulajdonában lévő LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. vezérigazgatói pozíciójáról, mivel az összeférhetetlenségről szóló törvény szerint kormánytag nem tölthet be más kereső foglalkozást – néhány kivételtől eltekintve – és nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője.

Ezután a leendő miniszterelnök a Facebookon reagált:

Köszönöm az aggodalmat, már lemondtam erről a pozíciomról is. Ez rövidesen megjelenik a cégnyilvántartásban – írta egy kommentben Magyar Péter.

Ahogy arra a lap is emlékeztet, a Tisza elnöke mintegy két éve vásárolta ki a többi tulajdonost a cégből. 2023-ban 11,4 milliós értékesítésből származó nettó bevétel mellett 324 ezres adózott eredményt könyvelt el, 2024-ben pedig bevételét megháromszorozta, 36 millióra növelte, profitját pedig több mint 51-szeresére, 16,7 millió forintra növelte.