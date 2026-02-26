3p
Vállalatok Környezetvédelem Munkavédelem, munkabiztonság, munkahelyi egészség Magyar Péter Samsung

Magyar Péter videót tett közzé a gödi Samsungban történt állítólagos visszásságokról

mfor.hu

Kamionszámra hordták ki a veszélyes anyagot a gyárból az ellenőrzések előtt – állítja egy férfi.

Csütörtökön délelőtt közzétette első, a Samsung SDI tevékenységéről szóló hosszabb videóját Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Magyar korábban azt ígérte, hogy a témában további videókkal készülnek, amelyeken érintettek mutatják majd be a gödi üzem szabálytalanságait – írja a Telex.

Magyar csütörtöki videójában egy eltakart arcú és eltorzított hangú férfi szerepel, aki állítása szerint 2019 és 2022 között sofőrként dolgozott a Samsung egyik fuvarozó alvállalkozójának. A férfi elmondása szerint 2022-ben veszélyes ipari ügyintézői végzettséget szerzett.

A volt sofőr szerint a gödi gyárban a 2019 és 2022 közötti időszakban rendszeresen egy-két héttel előre kaptak jelzést arról, hogy mikor lesz az üzemben katasztrófavédelmi ellenőrzés. A Samsung vezetése állítása szerint készült ezekre az ellenőrzésekre, és igyekezett azok időtartamára olyan állapotba hozni a gyárat, mintha ott minden a szabályoknak megfelelően zajlana.

A férfi állítása szerint az akkumulátorgyártáshoz használt alapanyagok külföldről, jellemzően nagyobb mennyiségben érkeztek Gödre. Ezekből elmondása szerint rendszeresen jóval nagyobb mennyiséget tároltak, mint amennyire engedélyük volt.

Elmondása szerint a katasztrófavédelmi ellenőrzések előtt a Samsung azt a feladatot adta ki a neki dolgozó fuvarozó cégeknek, hogy az engedélyezett mennyiség fölött tárolt alapanyagokat szállítsák ki külső raktárakba. Szerinte ezeket az ellenőrzések előtt egy-két nappal a budapesti agglomerációban, így például Vácon, Kistarcsán, Gödöllőn, Dunaharasztiban és Biatorbágyon lévő raktárakba szállították ki.

A férfi állítsa szerint ezek a raktárak nem rendelkeztek engedéllyel ilyen veszélyes vegyi anyagok tárolására. Elmondása szerint volt, hogy 30-50 kamionnyi veszélyes anyagot kellett kiszállítani a gyárból. A férfi állítása egybevág a Telex korábbi értesüléseivel, amelyek szerint a Samsung valóban elszállíttatta az ellenőrzések idejére a nála lévő anyagok egy részét.

A férfi állításait elmondása szerint az említett szállításokról szóló fuvarlevelekkel tudja igazolni. Magyar Péter a videóban mutat egy fényképet is, amelyen állítása szerint a gyárból származó vegyi anyagok szerepelnek, amint egy külső helyszínen tárolják őket.

A gyárat ebben az időszakban iparbiztonsági szempontból a katasztrófavédelem ellenőrizte, amely a szabálytalanságok miatt 3-5 millió forintos büntetéseket szabhatott ki. A katasztrófavédelem a kormány tájékoztatása szerint 2023 januárjáig 39 alkalommal bírságolta meg a Samsung SDI-t.

Magyar Péter videóját itt lehet megnézni: 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Tíz százalékkal csökkenti több mint hatszáz termék árát egy hazai áruházlánc

Újabb tömeges árcsökkentést jelentett be egy magyarországi áruházlánc

Az Aldi azt közölte, hogy magyarországi működésének eddigi legnagyobb tartós árcsökkentését hajtja végre.

4iG

50 millió dollárt fektetnek a 4iG-ba

A világ egyik vezető szuverén befektetési társasága, a Mubadala Investment Company PJSC (Mubadala) 50 millió dollárt fektet be a 4iG Nyrt.-be átváltozó kölcsön formájában, amely a 2029-es lejáratkor kötelezően részvényekké alakul át.

Elképesztő számokat produkált a 4iG

Elképesztő számokat produkált a 4iG

Olyan éve még nem volt a cégcsoportnak, mint tavaly.

A nőkön és a biotechnológián nagyon jól keresett a Richter

A nőkön és a biotechnológián nagyon jól keresett a Richter

Az árbevétel kilőtt, de az eredmény elmaradt a tavalyihoz képest.

Erős évet zárt az Erste csoport

Erős évet zárt az Erste csoport

Az Erste Csoport sikeres 2025-ös pénzügyi évre tekinthet vissza – közölte csütörtökön az osztrák hitelintézet.

Hány nagybankra van szükség egy országban? Itt van az európai lista

Hány nagybankra van szükség egy országban? Itt van az európai lista

Az európai átlag országonként hat nagybank. A népesség száma és a bankok száma között nincs nagy összefüggés. 

A magyarok kedvenc üdülőhelyeire indít járatokat a Wizz Air

Újabb, Magyarországhoz még közelebbi horvát városba indít járatokat a Wizz Air. Nyáron Dubrovnik mellett már Zadarba is szinte pillanatok alatt el lehet jutni majd repülővel.

Göd: újabb durva dolgok derültek ki

Egy kilépett középvezető szerint már elég korán megmutatkoztak a gondok a gödi Samsung gyárban.

A Tisza Párt is kiemelte, most elindul Magyarország egyik legnagyobb szélerőmű-beruházása

Elindul Magyarország egyik legnagyobb szélerőmű-beruházása

Nagyszabású szélerőmű-fejlesztést indít a Green Energy Investhor Zrt. (GEI) a Kisalföldön: a Vadosfa térségében, mintegy 15 kilométeres körzetben tervezett beruházás 70 korszerű szélturbinával összesen 499 MW új beépített kapacitást hoz létre. Éves szinten így várhatóan 1200 GWh villamosenergia-termelést biztosít majd.

Felfüggesztették egy dél-koreai cég veszélyesanyag‑kezelési tevékenységét Sóskúton

Felfüggesztették egy dél-koreai cég veszélyesanyag‑kezelési tevékenységét Sóskúton

A Pest Vármegyei Kormányhivatal felfüggesztette a Sóskúton működő Dongwha Electrolyte Hungary Kft. veszélyesanyag‑kezelési tevékenységét.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168