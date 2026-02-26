Magyar Péter videót tett közzé a gödi Samsungban történt állítólagos visszásságokról

Csütörtökön délelőtt közzétette első, a Samsung SDI tevékenységéről szóló hosszabb videóját Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Magyar korábban azt ígérte, hogy a témában további videókkal készülnek, amelyeken érintettek mutatják majd be a gödi üzem szabálytalanságait – írja a Telex.

Magyar csütörtöki videójában egy eltakart arcú és eltorzított hangú férfi szerepel, aki állítása szerint 2019 és 2022 között sofőrként dolgozott a Samsung egyik fuvarozó alvállalkozójának. A férfi elmondása szerint 2022-ben veszélyes ipari ügyintézői végzettséget szerzett.

A volt sofőr szerint a gödi gyárban a 2019 és 2022 közötti időszakban rendszeresen egy-két héttel előre kaptak jelzést arról, hogy mikor lesz az üzemben katasztrófavédelmi ellenőrzés. A Samsung vezetése állítása szerint készült ezekre az ellenőrzésekre, és igyekezett azok időtartamára olyan állapotba hozni a gyárat, mintha ott minden a szabályoknak megfelelően zajlana.

A férfi állítása szerint az akkumulátorgyártáshoz használt alapanyagok külföldről, jellemzően nagyobb mennyiségben érkeztek Gödre. Ezekből elmondása szerint rendszeresen jóval nagyobb mennyiséget tároltak, mint amennyire engedélyük volt.

Elmondása szerint a katasztrófavédelmi ellenőrzések előtt a Samsung azt a feladatot adta ki a neki dolgozó fuvarozó cégeknek, hogy az engedélyezett mennyiség fölött tárolt alapanyagokat szállítsák ki külső raktárakba. Szerinte ezeket az ellenőrzések előtt egy-két nappal a budapesti agglomerációban, így például Vácon, Kistarcsán, Gödöllőn, Dunaharasztiban és Biatorbágyon lévő raktárakba szállították ki.

A férfi állítsa szerint ezek a raktárak nem rendelkeztek engedéllyel ilyen veszélyes vegyi anyagok tárolására. Elmondása szerint volt, hogy 30-50 kamionnyi veszélyes anyagot kellett kiszállítani a gyárból. A férfi állítása egybevág a Telex korábbi értesüléseivel, amelyek szerint a Samsung valóban elszállíttatta az ellenőrzések idejére a nála lévő anyagok egy részét.

A férfi állításait elmondása szerint az említett szállításokról szóló fuvarlevelekkel tudja igazolni. Magyar Péter a videóban mutat egy fényképet is, amelyen állítása szerint a gyárból származó vegyi anyagok szerepelnek, amint egy külső helyszínen tárolják őket.

A gyárat ebben az időszakban iparbiztonsági szempontból a katasztrófavédelem ellenőrizte, amely a szabálytalanságok miatt 3-5 millió forintos büntetéseket szabhatott ki. A katasztrófavédelem a kormány tájékoztatása szerint 2023 januárjáig 39 alkalommal bírságolta meg a Samsung SDI-t.



Magyar Péter videóját itt lehet megnézni: