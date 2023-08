Magyar startup siker: 7 milliárd forintos befektetést zárt a Transcend

A Vespucci Partners indulása óta dedikáltan arra fókuszál, hogy a magyar sturtupokat összekösse az amerikai piaccal, ezzel biztosítva nekik a szélesebb körű üzleti lehetőségeket és a további tőkeforrást. A Transcend sikere jól példázza, hogy ez az a működési modell, mely hosszútávon ad lehetőségeket a régió szaktudásának, startup ökoszisztémájának. A Transcend fejlesztői csapata, mintegy 60 fő Magyarországon dolgozik. Ők hozták létre azt a terméket, amely úgy tűnik, alapjaiban újraírja az iparág működését. Az értékesítés és a menedzsment amerikai központtal, New Jerseyben történik, ott jelen pillanatban 15 fő képviseli a céget. A mostani tőkebevonás újabb növekedésre ad lehetőséget, tovább bővül mindkét országban a munkavállalók száma, így itthon is számos új lehetőség nyílik.

Vespucci Partners: valódi sikereket a magyar startupok az USA-ban tudnak elérni

Sohajda Júlia, a Vespucci egyik alapító partnere és a Transcend portfólió menedzsere kiemelte, hogy a magyar startupok csak akkor tudnak igazi sikereket elérni, ha ez a híd megvalósul: Célunk az, hogy a zseniális magyar innovációknak utat biztosítsunk a startup piac Mekkája felé, az USA-ba. Ezt egyre többen látják már, de egyedül nagyon nehéz ezen az úton elindulni. Mi nem csupán a tőkével, hanem aktív segítséggel, partnerséggel támogatjuk ezt a folyamatot. A Transcend sikere megerősít minket abban, hogy jó úton járunk, így lehet világraszóló sikereket elérni.

Sohajda Júlia elmondása szerint két ok miatt fektettek 3,5 évvel ezelőtt a cégbe: „Egy valóban egyedi, nehezen másolható megoldást hoztak egy olyan területre, az infrastruktúra tervezésre, amelynek a piaca globális. Egyszerre látszott a növekedés lehetősége és az egyedi innováció ereje ott, ahol a piac már alig várta, hogy megjelenjen az automatizáció. Ők erre a globális piaci igényre adtak valós választ.

A második és a legfontosabb indok az volt, hogy láttuk: ez a csapat képes ezt a nagy potenciált maximálisan meg is valósítani. Tehát a legfontosabb tényező az mindig a csapat, az embereken múlik minden. És ebben a csapatban láttuk azt a tüzet, hogy mindenáron sikerre fogják vinni. És ez így is lett.”

Az Autodesk is befektetett, ők az építőiparban a globális vezető szoftveres cég

A mostani befektetés az Autodesk Inc., a PureTerra Ventures, az HG Ventures, a Riverstone Holdings LLC és az Arosa Capital részvételével jött létre. A beruházás lehetővé teszi a Transcend számára, hogy tovább bővítse ügyfélkörét, melynek tagjai közé tartozik a világ számos vezető infrastrukturális szereplője, mint például az Arcadis, a Black and Veatch, a Brookfield Asset Management, az Anglian Water, a Xylem és a Veolia. Kevesebb mint két év alatt a Transcend szoftverén keresztül készített tervek már több mint 100 millió ember életét befolyásolták pozitívan a világ 65 országában. A további növekedésben az új befektetőjükkel, az Autodesk-kel való együttműködés is számos új lehetőséget nyit meg számukra.

A Transcend piacvezető generatív tervezőszoftvere, a Transcend Design Generator (TDG) teljesen automatizálja a kritikus infrastrukturális eszközök koncepcionális és előzetes tervezését, lehetővé téve a közműszolgáltatók számára, hogy csökkentsék a tervezési költségeket és időtartamokat, és előtérbe helyezzék az innovatív és fenntartható technológiák használatát. A TDG integrálja a folyamat-, mechanikai-, elektromos- és építőmérnöki számításokat és döntéseket, hogy automatikusan teljes és pontos előzetes mérnöki terveket készítsen különféle víz- és villamosenergia-infrastruktúra-projektekhez. A TDG által elkészített dokumentumok közé tartoznak a 3D Building Information Modeling (BIM) modellek, az ökológiai lábnyom becslések, a szükséges berendezések listái, az üzemeltetési és tőkeköltség-számítások és még sok más – olvasható a Transcend honlapján.