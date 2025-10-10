Magyar-szerb gyár építését jelentette be Szijjártó Péter

A tárcavezető az MZ Precast Kft. alapkőletételi ünnepségén vett részt, ahol arról tájékoztatott, hogy a magyar-szerb tulajdonú építőipari cég tízmilliárd forintnyi beruházással vasbeton szerkezeteket gyártó üzemet hoz létre Dunavecsén, amihez a kormány 2,4 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő az első ütemben hatvanöt új munkahely létrejöttét.

Szerinte az elérhető legmodernebb termelésirányítási rendszert és leghatékonyabb építészeti megoldásokat fogják alkalmazni, és a létesítmény szinte kizárólag napenergiával fog működni, ez pedig hozzájárul hazánk környezetvédelmi célkitűzéseihez.

Arra is kitért, hogy Bács-Kiskun vármegyében az elmúlt tíz év során felére csökkent a munkanélküliség, miközben az ipari termelés több mint megduplázódott, évi 1800 milliárd forintról 3800 milliárd forintra nőtt.

(MTI)