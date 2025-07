Magyar versenyzőkkel tér vissza a MotoGP-világbajnokság a hétvégén

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Sőt, Superbike-futam is lesz. Itt vannak a dátumok is.

A pálya is bemutatkozik Fotó: Balaton Park Circuit

Mindkét futamnak a Balatonfőkajár melletti Balaton Park Circuit ad itthon. Ez már önmagában elég lenne ahhoz, hogy 2025 a magyar motorsportrajongók egyik legjobb éve legyen, ám a mostani információk alapján úgy tűnik, hogy lehet még fokozni a dolgokat, és a MotoGP-futamon két magyar is rajthoz állhat majd: Farkas Kevin és Rossi Moor. Ráadásul egy harmadik magyar is lehet majd a hétvége programjában, az elektromos kategóriában Varga Tiborért szurkolhat a magyar közönség – tudta meg a Telex.

Közel 30 év után újra lesz magyarországi futam a MotoGP-ben, sőt, a motorversenyzés csúcskategóriája mellett a Superbike világbajnokság egyik versenye is eljön hozzánk.

