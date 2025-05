Magyarok helyett Fülöp-szigeteki munkások jönnek a debreceni gyárba

Néhány nappal korábban a nyugat.hu számolt be arról, hogy 200 Fülöp-szigeteki munkást keres a szombathelyi TDK. Mint írták, egy Alabangban működő munkaközvetítő cég Facebook-oldalán május 8-án jelent meg a TDK Hungary Components Kft. hirdetése, amelyben munkásokat keresnek a termeléssel betanított munkakörökbe – férfiakat és nőket egyaránt várnak.

Varga Zoltán (DK) képviselő emlékeztetett arra, hogy a kormány és a gyár vezetése is azt ígérte: a debreceni CATL-gyárban helyi, magyar munkaerőt kívánnak foglalkoztatni. De szó sincs erről, a gyár közleménye szerint az induló gyártáshoz 500 Fülöp-szigeteki vendégmunkást alkalmaznak.

A kérdés hétfő délután az Országgyűlésben is szóba került.

A debreceni CATL kínai akkugyár év végi termelésindulásához 500 Fülöp-szigeteki vendégmunkást alkalmaz, miközben korábban helyi magyar munkaerő foglalkoztatását ígérték – számolt be róla az Index.

