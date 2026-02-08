2p
Vállalatok Adó Internetes kereskedés, e-kereskedelem Kína Alibaba

Magyarország-adót vezetett be az egyik óriási kínai webáruház

mfor.hu

A kínai Alibaba azt állítja, megállapodtak a magyar kormánnyal, és ez alapján számolnak fel 4,5 százalékos többletet a Magyarországról rendelt termékekre. A kormány és a vállalat is hallgat.

Hungary Surcharge, vagyis „Magyarország-pótdíj” – ez várja a kínai online rendelős oldal, az Alibaba vásárlóit a Telex beszámolója szerint. Az elsősorban cégeket kiszolgáló webáruház elkezdett felszámolni egy új, 4,5 százalékos tételt, amit ezen a néven tüntetnek fel a számlán.

A piactéren minden kapható kisebb eszközöktől a nagyobb gépekig. A lap egyik olvasója vette észre, hogy az Alibabánál van egy, csak a magyar vevőkre vonatkozó pótdíj, vagyis egyfajta „adószerűség”. Az Alibaba úgy magyarázza a pótdíjat honlapján, hogy megállapodtak a magyar kormánnyal, és ez alapján szedik be a plusz 4,5 százalékot a magyar vásárlóktól. A Telex azonban nem találta ezt a megállapodást, és hiába kérdezte a vállalatot, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumot, nem kaptak választ sem.

A lap szerint a kisebb tételeknél vélhetően a magyar vevőknek ez a plusz költség nem tűnik fel, egy olyan gépbeszerzésnél viszont, ahol akár több ezer dolláros előleget kell fizetni, a Hungary Surcharge tétel már igen feltűnő lehet, ráadásul a pótdíjat már előre teljes egészében át kell utalni.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Randstad: Irreális fizetési elvárásokkal küzdenek a cégek

Randstad: Irreális fizetési elvárásokkal küzdenek a cégek

Optimisták a cégvezetők a Randstad 400 magyar döntéshozó részvételével készült felmérése alapján. Ez azonban leginkább a bevétel növekedésére összpontosul: létszámbővítést már csak a töredékük tervez, és az is kiderült, mekkora arányban várható leépítés a magyar cégeknél.

Extra lehetőség a turisztikai vállalkozásoknak a fejlődéshez: duplán jön a segítség

Páratlanul kedvező, 2,5 százalékos fix kamattal érhetők el a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH) Start hitelei, amelyekhez a jelenleg futó „2=3” akció keretében vissza nem térítendő állami támogatás is társulhat. A konstrukciók nemcsak átmeneti segítséget jelentenek, hanem stabil, hosszú távon is kiszámítható finanszírozási megoldást kínálnak a hazai turizmus legkisebb szereplőinek is.

Nagy fejlesztést jelentett be a Magyarországon is beruházó kínai akkumulátorcég

Nagy fejlesztést jelentett be a Magyarországon is beruházó kínai akkumulátorcég

Bemutatta a világ első, sorozatgyártásra szánt, nátriumion-akkumulátorral felszerelt személyautóját a CATL és a Changan Automobile február 5-én Mongóliában – írja közleményében a kínai akkumulátor-gyártó. A modell piaci bevezetése 2026 közepére várható.

Nem találja ki, milyen beruházást támogat a kormány

Nem találja ki, milyen beruházást támogat a kormány

Most először egy hazai videojáték-fejlesztő beruházásához nyújt támogatást a kormány – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Trump ezt elérte, új részletek derültek ki a hét legnagyobb megállapodásából

Trump ezt elérte, új részletek derültek ki a hét legnagyobb megállapodásából

India készen áll arra, hogy akár 80 milliárd dollár értékben rendeljen Boeing repülőgépeket – jelentette ki Piyush Goyal kereskedelmi és ipari miniszter.

Piacvezető kínai cég beruházása 450 új állást hoz Magyarországra

39 milliárd forintos üzlet Jászfényszarun.

Bajban a magyar Spar, lépni kellett az anyacégnek

Bajban a magyar Spar, lépni kellett az anyacégnek

A különadó és az árrésstop okozza a bajt?

Nem minden vállalatot érint a rezsistopos különadó

Kimaradnak Mészáros Lőrinc, az MVM és az E.ON elosztócégei.

Befektetőkkel tárgyalnak a Dunaferr-ről

Ezt Lázár János mondta. 

Elon Musk újabb megdöbbentő rekordot döntött meg

Elon Musk újabb megdöbbentő rekordot döntött meg

Félelmetes vagyonnal rendelkezik.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168