Magyarország-adót vezetett be az egyik óriási kínai webáruház

Hungary Surcharge, vagyis „Magyarország-pótdíj” – ez várja a kínai online rendelős oldal, az Alibaba vásárlóit a Telex beszámolója szerint. Az elsősorban cégeket kiszolgáló webáruház elkezdett felszámolni egy új, 4,5 százalékos tételt, amit ezen a néven tüntetnek fel a számlán.

A piactéren minden kapható kisebb eszközöktől a nagyobb gépekig. A lap egyik olvasója vette észre, hogy az Alibabánál van egy, csak a magyar vevőkre vonatkozó pótdíj, vagyis egyfajta „adószerűség”. Az Alibaba úgy magyarázza a pótdíjat honlapján, hogy megállapodtak a magyar kormánnyal, és ez alapján szedik be a plusz 4,5 százalékot a magyar vásárlóktól. A Telex azonban nem találta ezt a megállapodást, és hiába kérdezte a vállalatot, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumot, nem kaptak választ sem.

A lap szerint a kisebb tételeknél vélhetően a magyar vevőknek ez a plusz költség nem tűnik fel, egy olyan gépbeszerzésnél viszont, ahol akár több ezer dolláros előleget kell fizetni, a Hungary Surcharge tétel már igen feltűnő lehet, ráadásul a pótdíjat már előre teljes egészében át kell utalni.