Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Amikor a kivárás a legnagyobb kockázat

A jelenlegi makrogazdasági környezetben a vállalkozások egyik legnagyobb kihívása a beruházási kedv fenntartása. A magas kamatkörnyezet, a volatilis energiaárak és az exportpiacok bizonytalansága sokakat óvatosságra int. Pedig a tapasztalat azt mutatja: a válságok utáni fellendülésből azok jönnek ki győztesen, akik a lassulás idején hajtanak végre hatékonyságnövelő fejlesztéseket. A hazai kkv-k előtt álló falak – a finanszírozási nehézségek és az exportpiacokra való belépés magas költségei – azonban állami ösztönzők nélkül nehezen áttörhetők.

Fókuszált növekedési pálya

A Nemzeti Bajnokok programja szakít a „mindenkinek keveset” elvvel, és a célzott forráselosztásra helyezi a hangsúlyt. A hitelprogram fő célja, hogy a növekedési potenciállal rendelkező cégek ne csak túléljenek, hanem szintet lépjenek. Ez a konstrukció abban tér el a hagyományos piaci hitelektől, hogy nem csupán tőkét biztosít, hanem a gazdaságpolitikai stratégiai célokhoz (pl. digitalizáció, zöld átállás) illeszkedve kínál kiszámítható, kedvező finanszírozási keretet.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a 155,6 milliárd forintos keretösszegű Nemzeti Bajnokok hitelprogramban 0 százalékos kamat mellett a korábbi 30 százalék helyett már a tőke 45 százalékát (maximum 450 millió forintot) biztosítja vissza nem térítendő támogatásként a kkv-k számára. A módosított, 2026 márciusától elérhető konstrukció akár 1 milliárd forintos hitelösszeget biztosít a növekedési potenciállal bíró, exportőr vagy beszállító vállalkozásoknak, csökkentett eszközbeszerzési kötelezettség mellett.

Az MGFÜ a program keretében cégre szabott tanácsadással segíti a hazai vállalkozásokat a jövő technológiáinak bevezetésében, külpiaci terjeszkedésben és a globális értékláncokba történő bekapcsolódásban, szintlépésben. A cégre szabott tanácsadási szolgáltatás részeként a cégérték meghatározása mellett olyan nemzetközi sztenderdeken alapuló cégdiagnosztikai módszertant tartalmaz, amelynek segítségével vállalati életciklushoz és fejlettségi szinthez illeszkedő tanácsadással segítik ügyfeleik fejlődését és versenyképességének növelését.

Az uniós társfinanszírozásban megvalósuló Nemzeti Bajnokok Program hiteltermékeit a Magyar Fejlesztési Bank partnerintézményei által működtetett MFB pontokon keresztül lehet igénybe venni.

Kik az új generációs „bajnokok”?

A program fókusza azokon a kkv-kon van, amelyek már bizonyítottak:

● Exportképesek: Már jelen vannak, vagy reális esélyük van a külföldi piacra lépésre.

Integrátorok: Képesek bekapcsolódni a nagy nemzetközi vállalatok beszállítói láncaiba.

● Skálázhatók: Olyan növekedési fázisban vannak, ahol egy nagyobb beruházás érdemi ugrást jelent a termelékenységben.

Ezek a cégek a gazdaság „multiplikátorai”: ha ők fejlődnek, azzal munkát adnak tucatnyi kisebb alvállalkozónak is.

A program kulcsfontosságú előnyei

● Kedvező finanszírozás: A piaci kamatoknál jóval kedvezőbb kondíciók, amelyek tervezhetővé teszik a törlesztést.

● Gyorsított megvalósítás: A források célzott lehívása lerövidíti a beruházási ciklusokat.

● Versenyképességi ugrás: Modern technológiák beszerzése, amellyel csökkenthető az egységnyi előállítási költség.

● Munkahelymegőrzés és -teremtés: A stabil növekedés közvetett hatásaként javul a foglalkoztatási biztonság.

Hatás: Erősebb beszállítók, ellenállóbb GDP

A programtól várt eredmények túlmutatnak az egyéni vállalati sikereken. A „nemzeti bajnokok” megerősödése javítja Magyarország tőkevonzó képességét és csökkenti a külföldi beszállítóktól való függőséget. A regionális gazdaságfejlesztés révén a vidék megtartó ereje nő, a GDP szerkezete pedig egészségesebbé, több lábon állóvá válik.

Minőségi növekedés

„A jövő gazdaságpolitikája nem a mennyiségi, hanem a minőségi növekedésről szól. Nem elég termelni; okosan, hatékonyan és magas hozzáadott értékkel kell jelen lenni a piacon. Az MGFÜ programja ebben nyújt iránytűt a hazai vállalkozásoknak” – hangsúlyozzák a szakértők. A program fejlesztési tanácsadással segíti a magyar kkv-kat szervezeti és technológiai megújulásukban, növekedési lehetőségeik kihasználásban és versenyképességük növelésében.

Az egy éves intenzív üzletfejlesztési folyamat különböző tanácsadásokat, workshopokat és tematikus mintaüzemi rendezvényeket foglal magába, ezáltal komplex, minőségi növekedést elérve.

Hogyan csatlakozhat?

A tanácsadói hálózat és az online információs felületek segítenek a vállalatoknak a felkészülésben, hogy a forrásokat a leghatékonyabb módon használhassák fel. A magyar gazdaság következő ciklusának sikere ugyanis azon múlik, hány vállalkozás mer és tud most szintet lépni. A lehetőség adott, az eszközök rendelkezésre állnak – a „nemzeti bajnokok” ideje eljött.

