Magyarországon is megjelenhet egy új gyorsétteremlánc

A horvát Koykan gyorsétteremlánc azt tervezi, hogy Szlovákiában is éttermeket nyit – adta hírül a Parameter.sk hírportál .Előzetes információk szerint az első két éttermét a pozsonyi Eurovea és Aupark bevásárlóközpontban nyitja meg. A cég már el is kezdte az alkalmazottak toborzását, kezdőfizetésként 1250 eurót kínál.

Hasonló jelenségnek lehetnek hamarosan tanúi, akik Szlovákiába látogatnak, mint amit az elektronikus kereskedelemben tapasztalhatunk: régiós multi tör be anyaországának szomszédai piacára.

