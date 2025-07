Majka megint robbantott egy nagyot

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Először lettek külön értékelve a ValMar tagjai, Marics Peti (5.) és Valkusz Milán (19.): a Forbes módszertana alapján szólóban jelentős különbség mutatkozott a popduó márkaértékében. Újra az első tízben van Rúzsa Magdi (6.), Ördög Nóra (7.) és Palvin Barbi (9.) is.

A tavalyi első helyezett Azahriah (azaz Baukó Attila) lett idén a második. Sebestyén Balázs (3.) egy helyet esett, de még idén is dobogós. Tavalyhoz képest a legtöbbet javított a selfmade celebmilliárdos, a magyar TikTok legnagyobb táborával rendelkező arca, Jákob Zoli (4.), aki tíz helyet ugrott előre. T. Danny (8.) tizenkét pozíciót lépett előre, Liptai Claudia (10.) pedig hetet.

A 2022-es és 2023-as lista után 2025-ben ismét Majka (1.) vezeti a rangsort, aki a magyar nyelvű YouTube legnézettebb videóklipjét tette közzé idén. A Csurran, cseppen című szám és a hozzá kapcsolódó performansz miatt közéleti kereszttűzbe is került a zenész.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!