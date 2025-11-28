Már 250 repülőgéppel hasít a Wizz Air

Bemutatta 250. repülőgépét a magyar alapítású Wizz Air. A tavalyi, 200. repülőgépet jelentő mérföldkő után tehát újabb szintet lépett a vállalat. (A 100. gépről 2018-ban rántották le a leplet.) A 250. repülő speciális festést kapott, az egyedi dizájn Hauser Balázs pályaműve.

A vezérigazgató, Váradi József a repülőtéren tartott sajtótájékoztatón elmondta: a következő évtizedben megdupláznák a készletet, a vállalat hosszútávú célja egy 500 repülőgépből álló flotta üzemeltetése. Korábban a 2020-as évtized végére jelezte előre ennek a célnak az elérését, később 2032-re, most pedig úgy tűnik, még tíz évre van szükség.

Váradi arról is beszélt, hogy a Wizz Airhez hasonló méretű légitársaságok közül az ő flottájuk átlagéletkora a legfiatalabb, az Airbus A321neo típusú gépnek pedig ők a legnagyobb felvásárlói globálisan. Ezt megerősítette az Airbus európai régiós elnöke, Johan Pelissier is. A tervek szerint 2029-re a teljes flottát ez a 239 üléses típus fogja kitenni.

A légitársaság tavaly 62,8 millió utast szállított, az előzetes becslés szerint idén akár 72 millió utas is megfordulhat a Wizz Air gépein. A vezérigazgató arról is beszélt, annak ellenére sikerült bővülni, hogy az ő légitársaságukat érintette legmélyebben az orosz-ukrán háború. 2022 előtt Ukrajnában öt, Oroszországban három repülőtér volt elérhető Budapestről a Wizz Airrel.

Az orosz-ukrán háború a Wizz Airt érintette legsúlyosabban a légitársaságok közül

Fotó: Budapest Airport

Kevesebb a hosszú távra alkalmas gép

A magyar alapítású légitársaság korábban azt is bejelentette, hogy nagy hatótávolságú (XLR) repülőgépeket vásárolnak, végül azonban kevesebb ilyen típusú járművet vettek a tervezettnél. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter március 18-án arról beszélt, hogy a Wizz Air még idén közvetlen járatot indít Budapest és Mumbai között a hét minden napján, és utána Új-Delhi is elérhető lesz a magyar fővárosból. Azóta viszont nincs újabb hír az – XLR-gépeket igénylő – indiai járatokról.

Budapestről induló újabb járatok szinte biztosan várhatók a közeljövőben a Wizz Airnél. Jelenleg 74 útvonalon repülnek a magyar fővárosból, Váradi pedig több mint 100 útvonalat tűzött ki célként. A bővítés azonban nem lesz könnyű: a Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. bevétele harmadik éve csökkent tavaly, adózott eredménye pedig 14,9 milliárd forint volt. (2023-ban 238,4 milliárd forint profitot könyvelhettek el, ezt három veszteséges év előzte meg.)

Kapcsolódó cikk Itt a bejelentés, új repülőjárat indul Budapestről – ön kipróbálja majd? Egy távoli országba megy.

A vállalat részvényeseinek sem jutott sok öröm: az elmúlt két és fél évben a Wizz-papírok értéke a harmadára csökkent, 2021 óta pedig kevesebb mint ötödére esett vissza.