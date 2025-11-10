Már 5000 vállalkozás igényelte az első hónapban a fix 3 százalékos hitelt

A Kormány október 6-án vezette be a fix 3 százalékos kkv hitelt, amelynek hatására soha nem látott roham indult az új, kedvezményes kamatozású vállalkozói hitelekért: a Széchenyi Kártya Program hét terméke esetén egyetlen hónap alatt több mint 5000 igénylés és 280 milliárd forintnyi hitelkérelem érkezett. Éves összehasonlításban az igénylések száma több mint kétszeresére, összegben pedig háromszorosára nőtt a 2024 októberi adathoz viszonyítva.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár hangsúlyozta: a Kormány által biztosított 3 százalékos támogatott kamat lehetőséget ad arra, hogy a cégek olcsóbb forrással finanszírozzák forgóeszköz- és működési igényeiket, miközben javítják cash-flow helyzetüket és csökkentik finanszírozási kockázataikat.

A fix 3 százalékos kkv hitel indulását követő 18 munkanap alatt 240 milliárd forint értékben érkezett be likviditási típusú hiteltermékre igénylés, ami több mint eddig bármelyik hónapban.

Komoly eredmény az is, hogy a likviditási hitelek iránti kereslet nem csökkentette érdemben a beruházási hitelek iránti igényt. Ezt mutatja, hogy a hónap során 1200 beruházási hiteligénylést regisztráltak a KAVOSZ irodák 38 milliárd forint értékben, ami mind darabszámban, mind értékben 70%-kal múlja felül az egy évvel korábbi adatot.

Abban is rekordot döntött a fix 3 százalékos vállalkozói hitel bevezetése, hogy drasztikusan megugrott az átlagos hiteligény összege. A friss igényléseknél a Széchenyi Kártya MAX+ átlagos hitelösszege meghaladta a 65 millió forintot – míg a korábbi hónapokban nem volt példa arra, hogy 52 millió forint fölötti összeget igényeltek volna a vállalkozások. A Széchenyi Kártya Max+ konstrukcióban az eddigi igénylések átlagösszege 45 millió forint volt, vagyis a vállalkozások a kamatcsökkentés hatására több mint 40 százalékkal magasabb hiteligényt támasztottak.