Már a betont is önthetik Pakson? Megszerzett egy engedélyt az orosz cég

Az Országos Atomenergia Hivatal kiadta azokat az engedélyeket, amelyek lehetővé teszik az első betonöntést az Paksi Atomerőmű 5. blokk nukleáris sziget épületeinek alaplemezébe – közölte a Roszatom orosz vállalat.

A közlemény szerint a kedden kiadott engedélyek alapján megkezdődhet 5. blokk nukleáris sziget létesítményeinek alapozása és építése, amelynek fővállalkozója, tervezője és kivitelezője a Roszatom állami vállalat mérnöki részlege, az Atomstroyexport. A munkálatok várhatóan 2026 februárjában kezdődnek.