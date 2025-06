Már a Dunán is lehet uberezni 

Az utak június 12–14. között 10 és 21, míg június 15-től 12:00 és 20:00 óra között foglalhatók. Az Uber Boat budapesti indulásával a magyar főváros olyan desztinációk sorához csatlakozik, mint London, Velence, Párizs, Athén vagy Ibiza, ahol az Uber már olyan vízi szolgáltatásokat is kínál, mint például az Uber Yacht vagy az Uber Cruise.

A járatok a Vigadó térhez közeli 8A kikötőből indulnak, és oda is térnek vissza. Az Uber Boat bevezetése alkalmából június 12–14. között az utazások a helyiek és a látogatóknak egyaránt ingyenesek, június 15-től augusztus 31-ig 3 ezer forint egy főnek, és 10 főt tud befogadni a hajó.

Az Uber egy különleges, szezonális „terméket” indít útjára Budapesten: az Uber Boatot, így az Uber-alkalmazás használatán keresztül máshogy is felfedezhetjük Budapestet: a Dunán ringva a város ikonikus nevezetességeit új perspektívából ismerhetjük meg – írja a We Love Budapest.

A taxiszolgáltató 15 perces városnéző hajóutakat is kínál.

