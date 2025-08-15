2p
Már a kormányhivatal is vizsgálja a rejtélyes busztüzeket

Az utasok biztonsága érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést rendelt el az elmúlt napokban kigyulladt BKV-autóbuszok ügyében – tudatta a hivatal pénteken közleményben.

Szerinte „aggasztó és elfogadhatatlan, hogy olyan autóbuszok közlekedhetnek Budapesten, amelyek veszélyeztetik az utasok életét és biztonságát”. Ezért a kormányhivatal vizsgálata során kiemelt figyelmet fordít a buszok műszaki állapotára, a telephelyekre és a műszaki ellenőrző berendezésekre, valamint a műszaki ellenőrzéseket végző BKV-szakemberekre is – közölte a hivatal az MTI szerint.

Csütörtökön a BKV azonnali teljes flottavizsgálatot rendelt el, miután két nap alatt két jármű gyulladt ki, egynek pedig füstölt a motortere – közölte a társaság.

Hozzátették: egyik balesetben sem sérült meg senki; a társaság autóbuszai továbbra is biztonságosan használhatók.

A BKV azt is közölte, hogy az eddigi vizsgálatok szerint egyedi és véletlenszerű esetekről van szó, semmilyen műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg.

Azt is írták, hogy a cég minden autóbusza – így a tűzesetekben érintett járművek is – rendszeresen átesik a napi üzembe állítás előtti ellenőrzéseken, valamint tűzbiztonsági szempontból heti rendszeres műszaki vizsgálaton is.

