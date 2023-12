Már a mozi sem lesz a régi

Ez várható lépés volt a 2023-as évet sújtó magas infláció, a megnövekedett költségek és a sztrájkok miatt megritkított filmkínálat tükrében - csak hogy három feltételezhető okot mondjunk, de a hálózat minden évben emelni szokott, és már csak annak tükrében is várható volt, hogy módosítanak az árakon, hogy például az Art-mozi hálózat vagy a Pannónia filmszínházai is drágábban adták a jegyeket, mint a CC - írja az IGN.

Az új árak mától érvényesek a Cinema City-ben; az alábbi listában a hálózat budapesti mozijaiban végrehajtott emeléseket soroljuk fel, a vidéki mozikban ugyanis más az árképzés, habár az emelés őket is érintette (csak hogy egy példával éljünk: Zalaegerszegen 1 950 Ft-ról 2 400 Ft-ra emelkedett a felnőtt 2D-s belépő ára). A felsorolás nem teljes körű, csak a legjellemzőbb jegytípusokat érinti:

2D felnőtt: 2 900 Ft (korábban: 2 500 Ft)

2D kedvezményes: 2 400 Ft (korábban: 1 950 Ft)

3D felnőtt 3 100 Ft (korábban: 2 650 Ft) (+szemüveg: 400 Ft)

3D kedvezményes: 2 600 Ft (korábban: 2 100 Ft) (+szemüveg: 400 Ft)

2D IMAX játékfilm: 3 200 Ft (korábban: 2 750 Ft)

2D IMAX játékfilm kedvezményes: 2 700 Ft (korábban: 2 250 Ft)

3D IMAX játékfilm: 3 400 Ft (korábban: 2 900 Ft) (+szemüveg: 500 Ft)

3D IMAX játékfilm kedvezményes: 2 900 Ft (korábban: 2 450 Ft) (+szemüveg: 500 Ft)

4DX 2D felnőtt: 4 200 Ft (korábban: 3 500 Ft)

4DX 2D kedvezményes: 3 700 Ft (korábban: 3 100 Ft)

4DX 3D felnőtt: 4 400 Ft (korábban: 3 900 Ft) (+szemüveg: 400 Ft)

4DX 3D kedvezményes: 3 900 Ft (korábban: 3 700 Ft) (+szemüveg: 400 Ft)

ScreenX 2D felnőtt: 3 600 Ft (korábban: 3 050 Ft)

ScreenX 2D kedvezményes: 3 100 Ft (2 500 Ft)

VIP 2D: 9 500 ft (korábban: 8 350 Ft)

VIP 3D: 9 750 Ft (korábban: 8 600 Ft) (+szemüveg: 400 Ft)

Jelentősnek tűnhet az emelés, de még így is a mozizás számít az egyik legolcsóbb eljárós szórakozási formának Magyarországon, illetve ha valaki olcsóbban szeretne moziznni, az továbbra is élhet a szerdai kedvezménnyel, ami továbbra is él és ami 2 100 Ft-os jegyárat jelent a 2D-s filmekre - írja a lap.