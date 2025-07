Már Debrecenben is beülhetünk ebbe

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Az Uber számára a biztonság az elsődleges. Az alkalmazás számos beépített funkcióval segíti a biztonságos közlekedést, például valós idejű GPS-követéssel, út-megosztással, vészhelyzeti segítséggel és PIN-kóddal történő azonosítással. Minden utat engedéllyel rendelkező, hivatásos sofőr végez, így az utasok és a sofőrök is nyugodtak lehetnek.

„Budapest és Miskolc után az Uber regionális terjeszkedésének következő fontos városa Debrecen. Az Uber mostantól Debrecenbe is elhozza mindazokat az értékeket, vívmányokat, amelyek globálisan is jellemzik. Örömmel tapasztaljuk, hogy több ezer ember – utasok és sofőrök egyaránt – használja rendszeresen a szolgáltatást, amely megfizethető, biztonságos és megbízható mobilitást biztosít az országban” – nyilatkozta Kardos Eszter, az Uber magyarországi vezetője.

Ahogy az az Uber esetében megszokott, a vállalat Debrecenben is kizárólag az összes szükséges engedéllyel rendelkező, hivatalos partnereivel működik együtt és mindenben megfelel a helyi szabályozásnak – közölte a cég.

Egy évvel a budapesti és alig egy hónappal a sikeres miskolci indulása után az Uber csütörtöktől már Debrecenben is használható, ahol az 555 Taxival együttműködésben szolgálják ki az utazóközönséget.

