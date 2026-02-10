Már helyi jegyeket is lehet kapni a MÁVPlusz alkalmazásban

Megérkezett a MÁVPlusz applikáció legújabb frissítése, – mondta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója kedden a Facebook oldalára feltöltött videóüzenetében, amiről az MTI is beszámolt.

Az applikációban korábban csak az országbérlet és a vármegyebérlet volt megvehető. Most már elérhetőek a helyi Volán-járatokra érvényes napijegyek, bérletek, több egyéb város helyi díjtermékei, köztük a Budapest Bérlet. Sőt, az összesen 63 település helyi díjtermékein túl például a gyermekvasúti napijegyek is megvásárolhatók.

A helyi Volán járatok jegyei is elérhetőek

Fotó: Facebook/Hegyi Zsolt

Hegyi Zsolt hozzátette, ez azt jelenti, hogy már a helyi díjterméket vásárlók számára is elérhető a vásárlás a Google Pay vagy az Apple Pay segítségével, utazáskor a widgetnek köszönhetően villámgyorssá vált a jegybemutatás.

Újdonság a visszatérítés funkció is, amennyiben a megvásárolt termékek visszaválthatók, a folyamat már közvetlenül az alkalmazásból is elindítható.

Fejlődött az utazástervezési funkció is. Megjelentek a mavplusz.hu oldalról már ismert szűrők, például külön megadható, hogy csak olyan járatokkal tervezzen útvonalat, amelyeken az országbérlet elfogadott. A kerékpáros tervezésnél az alkalmazás gyaloglás helyett kerékpározással számol, és csak olyan járatokat mutat, amelyeken kerékpár szállítható. A tervezésnél egyetlen gombnyomásra elkerülhetők a helyjegyköteles járatok, így az alkalmazás segít a spórolásban is.

Fontos újítás az úgynevezett push értesítések megjelenése. A mostani frissítésben egyelőre az országos havária helyzetekről küldenek értesítést, a rendszer fejlesztésével pedig egyre inkább konkrét járatra szabottá teszik a szolgáltatást.

A következő hónapokban a most bevezetett funkciók finomhangolása, és továbbfejlesztése lesz a fókuszban, nyárra pedig jön a sokak által várt grafikus helyfoglalás, és a nemzetközi jegyvásárlás is – mondta Hegyi Zsolt.