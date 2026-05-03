3p
Vállalatok Liszt Ferenc repülőtér (Ferihegy) Turizmus

Már nagyon készülnek a britek a nyárra, próbálják elkerülni a csődhelyzeteket

mfor.hu

A brit kormány ideiglenes intézkedésekkel készül a nyári szezonra a repülőjárat-törlések megelőzése és az optimális járatszám érdekében. A kabinet engedélyezné a légitársaságoknak, hogy az utasokat kevesebb gépre vonják össze, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt drasztikusan megugrott a kerozin ára. 

A terv értelmében a légitársaságok összevonhatnák azokat a járataikat, amelyek ugyanazon a napon és ugyanarra a célállomásra közlekednek – számol be róla a CNBC.

Az utasokat ilyenkor időben átfoglalnák egy hasonló járatra. Ezzel elkerülhetők lennének a repülőtéri késések és az utolsó pillanatban bejelentett járattörlések. Emellett a légitársaságok büntetlenül visszaadhatnák a fel nem használt résidőiket, így azokat nem veszítenék el a következő szezonban.

A közel-keleti háború február 28-i kitörése óta blokád alatt álló Hormuzi-szoros miatt a kerozinellátás egyre komolyabb logisztikai kihívást jelent Európa számára. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) árfigyelője szerint az április 24-ével záruló héten a repülőgép-üzemanyag átlagára hordónként 179 dollárra ugrott. Ez az árszint már jóval meghaladja a háború előtti szintet.

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy cége az üzemanyag-szükségletének 80 százalékát fedezeti ügyletekkel biztosította be. Ugyanakkor „tényleges csődöket” jósolt más légitársaságoknál, ha a kerozin ára nem csökken. Például a Wizz Air esetében, azonban a cég tagadta ezt az állítást:

Az amerikai fapados légitársaság, a Spirit Airlines a kerozinárak elszabadulását már nem bírta ki
Az amerikai fapados légitársaság, a Spirit Airlines a kerozinárak elszabadulását már nem bírta ki
Fotó: Depositphotos.com

Az amerikai diszkont légitársaság, a Spirit Airlines szombaton viszont végleg csődöt jelentett. A cégnek nem sikerült megállapodnia a kötvénytulajdonosaival, és a Trump-kormányzattól várt mentőcsomag sem valósult meg.

A brit kormány közleménye szerint az intézkedések célja kettős. Egyrészt szeretnék elérni, hogy a családok nagyobb bizalommal tervezhessék meg a nyári utazásaikat. Másrészt a légitársaságok így sokkal reálisabb menetrendet állíthatnak össze. A szabályozás egyúttal megakadályozná az alacsony kihasználtságú járatok indítását, amivel csökkenthető a félüres gépek okozta üzemanyag-pazarlás.

Heidi Alexander közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy a Hormuzi-szoros lezárása óta a kormány napi szinten figyeli az üzemanyag-ellátást. Ennek során szorosan együttműködnek a légitársaságokkal, a repülőterekkel és a beszállítókkal is. Mind a minisztérium, mind az Airlines UK szakmai szövetség megerősítette, hogy jelenleg nincs azonnali ellátási probléma a brit piacon.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagy üzletbe csapott a Bajnai Gordon által vezetett cég

Nagy üzletbe csapott a Bajnai Gordon által vezetett cég

Felvásárlás és fúzió a terítéken egy nagy múltú vállalattal.

Új járat indul Budapestről

Napi háromszor repülhetünk Frankfurtba.

Magyar Péter lemondott saját cége éléről

Magyar Péter lemondott saját cége éléről

Összeférhetetlenség miatt lépett a leendő kormányfő. 

Leállíttatná a CATL-beruházás kisajátításait a Tisza Debrecenben

Leállíttatná a CATL-beruházás kisajátításait a Tisza Debrecenben

Újabb fordulat jöhet a debreceni akkugyár ügyében.

Új szolgáltatást vezetett be az Uber

Új szolgáltatást vezetett be az Uber

Csütörtöktől az Uber alkalmazáson keresztül Budapesten is elérhetővé válik az Uber Futár, amellyel a felhasználók gyorsan, egyszerűen és a hagyományos taxi tarifánál akár kedvezőbb áron küldhetnek csomagokat a városon belül. Az új szolgáltatás hatékony alternatívát kínál a hosszadalmas postai sorban állással vagy a napokkal korábban lefoglalt futárrendeléssel szemben.

Fellélegezhetnek az OTP ügyfelei

Fellélegezhetnek az OTP ügyfelei

Az OTP Bank számos népszerű szolgáltatását teszi díjmentessé, valamint bővíti a kedvező feltételeket igénybe vevők körét. A Bank a KSH által mért 2025. évi 4,4 százalékos inflációnál alacsonyabb mértékben módosítja díjait: a lakossági számlavezetéshez kapcsolódó díjbevételek 3,6 százalékkal nőnek. Ez egy tipikus lakossági ügyfél esetében átlagosan havi 100 forintnál kisebb többletköltséget jelent. A most és a közelmúltban bevezetett, illetve véglegessé tett kedvezmények ugyanakkor átlagosan kompenzálják a díjemelés hatását a lakossági ügyfelek számára.

A legjobb férfi póló alapanyagok a sportoláshoz és utcára

A férfi ruhatár egyik legfontosabb darabja kétségtelenül a jól megválasztott felsőrész, amely alapjaiban határozza meg a közérzetedet a nap folyamán. Nem mindegy, hogy egy izzasztó edzésen veszel részt, vagy a városban sétálsz a barátaiddal, hiszen a bőröd kényelme minden szituációban az elsődleges szempont. Ebben a bejegyzésben alaposan körbejárjuk a különböző textíliák előnyeit, hogy mindig a legmegfelelőbb döntést hozhasd meg a vásárláskor.

Mindenki ezt issza? Vérszemet kapott a gyártó, annyira fogy a kóla

Mindenki ezt issza? Vérszemet kapott a gyártó, annyira fogy a kóla

Az egész világ nyakalja ezt az üdítőt nem semmi a globális eladási volumen.

Kapitulált az orosz bank, de ez se segített a bankpiacon

Kapitulált az orosz bank, de ez se segített a bankpiacon

Feladták a régiót Ukrajna miatt.

MBH Bank: közel harmadával romlott az első negyedévben a hitelintézeti szektor

2026 első negyedévében az előzetes adatok alapján 131 milliárd forint adózott eredményt jelentett a hitelintézeti szektor, amely a tavalyi év azonos időszakának 179 milliárd forintos nyereségéhez képest 27 százalékos romlás – közölte MBH Bank elemzési centruma havi ágazati kitekintőjében kedden az MTI-vel.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG