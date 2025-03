Már nem kell a luxusélelmiszer Matolcsy Ádám barátjának?

A Válasz Online írta me g, hogy a Matolcsy Ádám köreihez tartozó vállalkozóként ismert Száraz István eladja a prémium kategóriás élelmiszereket árusító Culinaris üzletláncot ellátó Culinaris Wholesale Kft.-t. Az egyelőre nem világos, hogy a kiskereskedelemmel foglalkozó Culinaris Retail Kft. is az üzlet része-e – a lap kérdésére a vevő azt ígérte, április második felében, az ügylet lezárása után tájékoztatja a sajtót a részletekről.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!