Már nem maradnak otthon a magyar anyák a gyerek 2 éves koráig

Február 27-én jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb kimutatása, amelyben a 25–49 éves korú nők foglalkoztatási mutatóit vizsgálják. A friss 2025-ös adatok alapján elmondható, hogy a nők foglalkoztatása tartósan magas szinten tudott maradni az elmúlt évtizedben – írha elemzésében a WHC HR-szolgáltató. Az anyakorú nők munkaerőpiaci jelenléte fokozatosan erősödött, ami egyértelműen jelzi azt, hogy a munka és a családi szerepek összehangolása egyre inkább megvalósítható a gyakorlatban is. Míg a 25–49 éves korú nők foglalkoztatási mutatója 2024-ben 85 százalékon állt, addig tavaly 84,9 százalékos értéken stabilizálódott.

A számok mélyebb elemzése rávilágít, hogy a munkavállalási hajlandóság és a vállalt gyermekek száma közötti korábbi éles szakadék fokozatosan zárul: az egy gyermeket nevelő nők 86,2 százaléka, a kétgyermekeseknek pedig 85 százaléka dolgozik a családi teendők mellett.

Ez azt jelenti, hogy két gyermekig a magyar nők munkaerőpiaci jelenléte ma már szinte megegyezik a gyermektelenekével (87,6 százalék).

A WHC azt írja: különösen figyelemre méltó a három vagy több gyermeket nevelő anyák helyzete: bár az ő esetükben a mutató 69,1 százalékon áll, ez a szám a 2010-es adatokhoz (48,4 százalék) képest drasztikus, több mint 20 százalékpontos emelkedést jelent.

Ezzel párhuzamosan a legkisebb, 0–2 éves gyermeket nevelő anyák aktivitása is áttört egy lélektani határt: a 80,4 százalékos részvételi mutató jelzi, hogy

a szülők már nem várják meg a gyermek óvodás korát a munkába való visszatéréssel, hanem a támogató vállalati háttérrel élve már korábban megjelennek a munkaerőpiacon.

Az anyák egyre hamarabb visszatérnek a munkahelyekre

Fotó: DepositPhotos.com

A WHC szakértői szerint a gyermekes nők foglalkoztatási mutatóinak látványos javulása nem a véletlen műve, hanem tudatos társadalmi és gazdasági folyamatok beérése. Ebben kulcsszerep jut a rugalmas foglalkoztatási formáknak és a családbarát munkahelyi megoldásoknak, amelyek lehetővé teszik a munka és a magánélet valós összehangolását. Bár a legfrissebb, 2026. januári adatok a teljes női népesség körében (15–74 év) az általános gazdasági környezet hatására némi korrekciót mutatnak – a foglalkoztatási ráta 71 százalékra mérséklődött, a munkanélküliség pedig 4,5 százalékra emelkedett –, a 25–49 éves, aktív korú nők stabilitása továbbra is a magyar gazdaság egyik legfontosabb tartóoszlopa. Az ő jelenlétük bizonyítja, hogy a célzott munkaerőpiaci programok és a rugalmasság képes ellensúlyozni az általános piaci ingadozásokat is – írja a WHC.