Már nem üzleti titok, mennyit fizet a Mol a szerb NIS olajvállalatnak

Aleksandar Vucsics szerb elnök televíziós bejelentése szerint a Mol 900 millió és 1 milliárd euró közötti összeget fizet a szerb NIS olajtársaság 56 százalékos tulajdonrészéért. A hír nyomán a magyar olajvállalat részvényei történelmi csúcsra emelkedtek – írja a Pénzcentrum a Reuters hírére hivatkozva.

A szerb államfő hétfői nyilatkozatában először ismertette a Mol által fizetendő vételár nagyságrendjét. A magyar olajcég már január 19-én hivatalosan bejelentette, hogy meg kívánja szerezni a NIS többségi tulajdonrészét, ám akkor még nem közölt részletes pénzügyi feltételeket.

„Ha jók az értesüléseim, az ár 900 millió és 1 milliárd euró között volt az 56 százalékos részesedésért” – mondta Vucsics elnök a televíziós interjúban.

A tranzakció egyre valószínűbbé válása érezhetően támogatta a Mol, tőzsdei teljesítményét. A befektetők kedvezően fogadták a fejleményeket, amit a részvényárfolyam dinamikus emelkedése is tükrözött. A papírok pénteken elérték eddigi legmagasabb szintjüket, így történelmi csúcsra jutottak a Budapesti Értéktőzsdén.