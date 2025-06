Már országszerte lehet a MédiaMarktból a Wolton rendelni

A vásárlók jól fogadták az új lehetőséget a Wolt weboldalán és alkalmazásában – számoltak be róla a vállallatok. A legkelendőbb termékek toplistájának élén az eddigi tapasztalatok alapján az utángyártott (Lightning) iPhone töltőkábel, egy „utazásbiztos” pendrive és egy ultrakönnyű, vezeték nélküli, ledes egér áll. A legnépszerűbb kategóriák az akkumulátor/elem, a bluetooth hangszóró és a fejhallgató, fülhallgató. Ezekből is látszik, hogy a vásárlók gyakran last minute helyzetekre keresnek gyors megoldást, amikor lemerült valami a munkahelyen, vagy épp elfelejtettek a kertipartiba hangszórót vinni – de volt, aki oszlopventilátort, gaming kontrollert vagy éppen Pokémon harci pörgettyűt rendelt.

A Wolt futárai még többet szállítanak

Fotó: MTI

A legnépszerűbb időszakok a rendelésekre: csütörtök dél körül és délután, valamint szombat és vasárnap délután.

Vagyis a rendelések túlnyomó többsége pont akkor történik, amikor az ember vagy még dolgozik, vagy már elindult valahova, és gyorsan kéne egy töltő vagy kábel, de nem akar (vagy nem tud) azzal időt tölteni, hogy saját maga menjen el érte.

Jelenleg közel 4000 MediaMarkt által forgalmazott termék érhető el az alkalmazásban, és a lista folyamatosan bővül – az apró kiegészítőktől a komolyabb eszközökig.

Pozitív tapasztalat

„A MediaMarkttal közösen indított pilot időszak kiemelkedően sikeres volt és a vásárlói visszajelzések egyértelműen megmutatták, hogy valós igény van az elektronikai termékek gyors és kényelmes házhozszállítására. Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen meghatározó partnerrel dolgozhatunk együtt, és izgatottan várjuk az országos bővülés fogadtatását, valamint a további közös sikereket” – mondta Hartyányi Orsolya, a Wolt Magyarország ügyvezetője.

„Mind a 40 áruházunkat be tudjuk kapcsolni és országosan tudjuk a vásárlóink kényelmét szolgálni” – tette hozzá Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezető igazgatója.

A sikeresen zárult pilotprogramot követően tehát júniustól a MediaMarkt kiválasztott termékei elérhetőek a Wolton keresztül többek között Debrecenben, Miskolcon, Szegeden, Pécsett, Szombathelyen, Győrben, Nyíregyházán, Kecskeméten, Tatabányán, és még számos más városban is – a teljes lista megtalálható a Wolt alkalmazásban.

A Wolt egy helsinki székhelyű technológiai vállalat. A Wolt olyan lokális kereskedelmi platformot fejleszt, amely összekapcsolja az ételt, élelmiszert és egyéb árukat rendelni kívánó embereket a helyi eladókkal és futárokkal. A 2014-ben alapított Wolt 2022-ben egyesítette erőit a DoorDash-sel (NASDAQ: DASH). A vállalatok együttesen 34 országban működnek, közülük 31 országban a Wolt vezető szerepet tölt be.