Már termel a Denso-gyár Székesfehérváron

A japán Denso cég elindította az inverter gyártását Székesfehérváron, a 30 millió eurós (11,5 milliárd forintos) beruházással kialakított üzemrészben az elektromos autók egyik legfontosabb egységét fogják gyártani.

A villanyautók gyártását szolgálják ki. Fotó: Depositphotos Jiro Ebihara, a Denso Gyártó Magyarország Kft. korábbi elnöke a sajtónyilvános üzembejárás alkalmából videóüzenetében kiemelte, hogy a dízelmotor alkatrészek gyártása után Székesfehérvár az elektrifikáció európai bázisa is lesz a cég számára, így továbbra is rendkívül fontos szerepet tölt be a vállalat európai tevékenységében.

Takeucsi Kacuhiko, a Denso elektrifikációs üzletágának vezetője videóüzenetében arról beszélt, hogy sok európai gyártó fejleszt elektromos járművekhez invertereket, így nagy piaci versenyben kell helyt állniuk.

Jaszusi Mukai, a Denso európai elnöke felidézte, hogy a székesfehérvári gyár alapításakor a foglalkoztatottak létszáma 200 fő volt, ez mára 4500-ra, vevőik száma egyről 34-re, a beszállítók száma 23-ról 87-re bővült. Reményei szerint az inverteres ügyfeleik számát a mostani egyről hamarosan 34-re bővítik az európai piacon. (MTI)