Már toboroz Békéscsabára a szingapúri cég, állítólag csak magyarokat interjúztatnak

A nagy ellenállóképességű kerámia- és alumíniumszálas anyagokat az autóipar, a repülőgépgyártás és az elektronika számára gyártó cég tudatta, célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben magyar és helyi munkaerőt alkalmazzon. Hozzátették, már most, az üzemek elkészülte és a termelés megkezdése előtt legalább 20 munkatársat keresnek.

„Az eddig lebonyolított állásinterjúkon kizárólag magyar jelöltekkel beszélgettünk. Egyetlen pozícióban sem kötöttük ki, hogy kínai nemzetiségű munkavállalót szándékozunk felvenni, még abban az egy pozícióban sem, ahol a szakmai kínai nyelv ismerete valóban elvárás” – írták.

A Vulcan Shield Global szeptember közepén jelentette be, hogy 2500 új munkahelyet teremtő ipari fejlesztést indít a Békés vármegyei megyeszékhelyen. A három külön beruházásból álló fejlesztés értéke elérheti a 700 millió eurót, Békéscsabán a legfejlettebb kerámia- és alumíniumszálas anyagokat állítják majd elő.

Az első beruházásban épülő üzemben olyan kerámiaszálas textíliákat gyártanak majd, amelyek akár 1600 fokos hőmérsékletnek is ellenállnak. Ezzel párhuzamosan épül fel egy másik üzem alumínium-oxid szál előállítására, amely szintén különleges ellenállóképességgel rendelkezik.

A VSG egy különálló, harmadik beruházással újgenerációs autóipari anyag gyártásának elindítását is tervezi, így éri el a gyár a teljes tervezett, évi 10 ezer tonnás kapacitását várhatóan 2033-ra.

(MTI)