Már vizsgálódnak a százhalombattai finomítóban: mekkora a kár?

A Mol szerkesztőségünknek megküldött közleménye szerint elindult a kárfelmérés a Dunai Finomítóban: a tűz eloltása és a tűzesetben megsérült eszközök kihűlése után megalakult a tényfeltáró munkacsoport. A hatóságokkal együttműködve egy statikusokból, gépészekből, műszerészekből, villamos- és vegyészmérnökökből álló szakember gárda most azt vizsgálja, mit lehet megmenteni, mit kell elbontani és mit kell újra felépíteni az AV-3 üzemben. A kárfelmérést követően részletes bontási és helyreállítási terv készül.

Az AV-3 üzem technológiai berendezéseiben maradt szénhidrogén eltávolítása megkezdődött. A vészhelyzeti protokoll előírásai szerint leállított, de a káreseményben egyébként nem érintett többi üzem visszaindulása folyamatos. A termelés hamarosan újraindul, Magyarország ellátása biztosított – tették hozzá.