Marco Rossi kisebb csodát művelt a pályán kívül is

A jövő évi németországi Európa-bajnokság most befejeződött selejtezőkörében egészen a kontinenstorna kapujáig repítette Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatottat. Igaz, a kedd esti Litvániával lejátszott meccs véget is vethetett volna a számolgatásoknak, esélylatolgatásnak, hiszen megvolt az esély arra, hogy bebiztosítsák a részvételt az Eb-n. A "csoda" ezúttal ugyan nem jött össze, de a 2:2-es döntetlen azt jelenti, hogy a hátralévő két meccsen egyetlen pontot kell szereznie a csapatnak a biztos Eb-részvételhez. Erre pedig a november 16-án esedékes Bulgária-Magyarország és a három nappal későbbi Magyarország-Montenegró összecsapáson minden esély meg is lesz.

Marco Rossinak a saját biznisze is beindult. Fotó: MTI

Ám amellett, hogy Marco Rossi irányítása alatt a magyar válogatott Szoboszlai Dominikkal az élen egyre szebb játékkal tudja szórakoztatni a közönségét és a szurkolókat, a szövetségi kapitány a pályán kívül sem tétlenkedik. A nemrég magyar állampolgárságot felvett olasz sportemberről ugyanis talán kevesen tudják, hogy az üzleti világban is aktív szereplő. Több évvel a szövetségi kapitányi kinevezése előtt az ingatlanbizniszbe fogott bele. 2011-ben megalapította a Simga Italinvest Kft.-t, melyben három évvel később tulajdonosként és az operatív irányításban ügyvezetőként is csatlakozott a céghez Marco Rossi felesége, Mariella Moccia.

Az immár több mint 10 éve működő, saját tulajdonú ingatlan adásvételével főtevékenységként foglalkozó társaság egészen a tavalyi évig meglehetősen pocsékul teljesített. Ám a jelek szerint, ahogy a magyar válogatottba fektetett munka meghozta a gyümölcsét, úgy a saját vállalkozását is sikerült felfuttatni.

2022 ugyanis minden szempontból rekordév volt a Simga számára: rekordbevételt és nemcsak rekordnyereséget ért el, de történetében először sikerült profitot is termelnie.

Míg egészen mostanáig a legjobb évben sem tudott 3 millió forintnál több bevételre szert tenni - sőt, jellemzően a 2 milliót sem haladta meg a befolyt összeg -, addig tavaly kicsivel több mint 6,5 millió forint folyt be a kasszába. Egy évvel korábban 1,6 milliót sikerült csupán elkönyvelnie. Igaz, ezzel párhuzamosan a kiadások is magasabb szinten alakultak: az anyagjellegűekre 1,9 millió után 3,2 milliót kellett kiadnia. Mivel alkalmazottja nincs a kft.-nek, a dolgozókkal összefüggésben nem keletkeztek kiadások.

Végeredményben így az előző évi 2,1 milliós veszteség után 1,7 milliós nyereséget könyvelhettek el Marco Rossiék, amit bent is hagytak a cégben, azt nem vették ki osztalék formájában.

Az eddigi pénzügyileg mínuszos éveket a jelek szerint pótbefizetésekkel kezelhették a lekötött tartalék soron szereplő 12 millió forintos összeg alapján. Érdekesség még, hogy a Simga jelentősebb összegű tartozást is görget maga előtt, melynek összege tavaly tovább növekedett: a 2021-es 39,1 millió forint után 43,4 millió szerepelt a könyvekben az éves beszámoló szerint.

