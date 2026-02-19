Máris tárgyal a gödi Samsung a most alakult szakszervezetével

A Vegyipari Dolgozók Szakszervezete nemrég tette közzé Facebook-oldalán, hogy a Samsung gödi gyárában frissen alakult szakszervezet képviselőit tárgyalásra hívta a vállalt. Erre elkísérték őt a VDSZ szakértői is, mint fogalmaztak, hogy „ne egyedül, tanuk nélkül kelljen ezen megjelennie”. A szakszervezet szerint a megbeszélésen korrekt egyeztetést folytattak és folytatják az együttműködést annak érdekében, hogy „a szakszervezet végezhesse a feladatait a munkajog által biztosított keretek között, valamint felhívhatják a dolgozók figyelmét az érdekvédelmi lehetőségekre, beleértve a munkavédelmet is” – számol be róla a HVG.

Komoly versenyelőnye származik a gödi Samsung gyárnak abból, hogy a cégnél nem működik szakszervezet, hiszen nem kell bevezetnie költséges munkavédelmi szabályokat és eszközöket – mondta egy hete HVG-nek a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Székely Tamás.

Azóta sokat változott a helyzet: a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) anonim segélyvonalat indított, amelyen a gödi Samsung-gyár védelemre szoruló volt és jelenlegi munkavállalóinak jelentkezését várják. Később az is kiderült, hogy a Samsung nem reagált a követeléseikre, ezért házhoz vitték a dolgozóknak szóló tájékoztatót a szakszervezetek.