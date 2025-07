Második veszteséges évét zárta a Tesco Magyarországon

A brit hátterű kiskereskedelmi lánc 2024 februárjával zárult üzleti évében 10,5 milliárd forintnyi veszteséget könyvelt el, bár ez javulás a megelőző évi 21,5 milliárdos mínuszhoz képest – írja a HVG. A Tesco forgalma eközben emelkedett: a nettó árbevétel 750 milliárd forintra nőtt az előző évi 722 milliárdról. A költségek azonban ezzel párhuzamosan szintén bővültek. Az anyagjellegű ráfordítások 641-ről 653 milliárd forintra nőttek, míg a személyi jellegű kiadások 47-ről 50 milliárdra emelkedtek, annak ellenére, hogy a dolgozói létszám 8386-ról 8256 főre csökkent.

Tesco gazdaságos

Fotó: MTI

A lánc így is faragni tudott a veszteségéből, még úgy is, hogy az állam felé befizetett kiskereskedelmi különadó összege is nőtt: a tavalyi 25 milliárd forint után ezúttal 28 milliárdot fizetett be az államkasszába.