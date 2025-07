Ez hiányzott –újraindul hazánkban az üveggyapotgyártás

A létesítmény évi 19 ezer tonna termelési kapacitással bír és több mint 100 főt foglalkoztat. A beruházást a magyar állam 5,645 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással segítette, a HIPA – Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt. programján keresztül. A hazai igények kiszolgálásán túl exportpotenciállal is bír az üzem.

Az üzemszerű üveggyapot-gyártás a terveknek megfelelően 2025 harmadik negyedévében kezdődhet meg a több mint 47,5 millió eurós beruházás eredményeként – számol be róla az MTI. Magyarország utolsó üveggyapotgyára 2009 márciusában zárta be kapuit Salgótarjánban.

