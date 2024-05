Matolcsy Ádám üzleti körének milliárdos dubaji ingatlanvásárlásáról ír a Direkt36

Ez a lakás egy kilencedik emeleti, tengerre néző, 286 négyzetméteres, 3 hálószobás luxusapartman, amelyhez összesen 50 négyzetméternyi terasz és erkély is tartozik. Ezt a lakást több mint egymilliárd forintért vette meg egy Future Holding Limited nevű cég, amely egy kiszivárgott adatbázis szerint a jegybankelnök fiának környezetéhez kötődik. A cég kapcsolattartói adatainál ugyanis olyan email címek vannak megadva, amely egy Matolcsy Ádám által alapított céghez, valamint korábbi feleségéhez, illetve egyik régi ismerőséhez kötődnek.

A Direkt36 emellett egy Matolcsy Ádám nevével ellátott, nyilvános Pinterest-fiókon keresztül rátalált több olyan fotóra is, amelyek a számos egyező részlet alapján a One at Palm Jumeirah-ban található luxusingatlanban készültek. Több fotón egy Matolcsy Ádámra hasonlító férfi is látható. Néhány órával azután, hogy a Direkt36 kérdéseket küldött Matolcsy Ádámnak, a fiókból eltűnt a lakás képeit tartalmazó mappa linkje.

Dubaj tele van luxusingatlanokkal - a hírek szerint nem ritka a magyar ügyfél az ingatlanosok körében.

Fotó: Depositphotos

A Future Holding emellett három másik ingatlant is megvásárolt Dubajban a kiszivárgott adatok szerint. Ezek közül egynél Matolcsy Ádám egyik régi ismerősének és alkalmazottjának az email címe van megadva kapcsolattartónak, míg a másik kettőnél nem szerepel semmilyen elérhetőség. A négy ingatlan közül három időközben eladásra került, köztük a One at Palm Jumeirah-beli apartman is, amelyet az eredeti árhoz képest több mint egymilliárd forinttal többért adtak tovább.

A több százezer dubaji ingatlan tulajdonosi információit tartalmazó adatbázist a washingtoni központú, a nemzetközi bűnözést kutató Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) szerezte meg, majd megosztotta a norvég E24 nevű üzleti híroldallal és az Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) nevű tényfeltáró újságírói hálózattal, amely koordinálta a több tucat szerkesztőség részvételével zajló, Dubai Unlocked elnevezésű nemzetközi projektet. Magyarországról egyedül a Direkt36 vett részt a nyomozásban.

A birtokukba került információkkal kapcsolatban a Direkt36 megkereste Matolcsy Ádámot és az ingatlanügyletekben résztvevő, hozzá kötődő személyeket. Küldtek kérdéseket Matolcsy Györgynek is, mire a Magyar Nemzeti Bank annyit reagált, hogy a jegybankelnök